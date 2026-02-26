Cómo está la quinta plaza de Champions para los equipo españoles

La batalla por la quinta plaza de la Champions League 2026/27 entra en su fase decisiva y deja un escenario cada vez más favorable para LaLiga. Tras el playoff de acceso a octavos de final, el panorama del coeficiente UEFA ha cambiado de forma sustancial, reduciendo prácticamente a un duelo entre el campeonato español y la Bundesliga alemana la pelea por la segunda plaza extra que concede la UEFA a las dos federaciones con mejor rendimiento europeo en la temporada.

En estos momentos, la Premier League lidera con 21.902 puntos y tiene prácticamente asegurada una de las dos plazas adicionales. Por detrás aparecen la Bundesliga con 17.428 puntos y LaLiga con 17.030, mientras que la Serie A cae a la cuarta posición con 16.856.

La eliminación de Inter y Juventus cambia el tablero europeo

El gran punto de inflexión llegó con la sorprendente eliminación del Inter de Milán a manos del Bodø/Glimt y la caída de la Juventus frente al Galatasaray. Dos golpes casi definitivos para las aspiraciones italianas en la carrera por el coeficiente.

Glimt's Hakon Evjen celebrates after scoring his side's second goal during a Champions League playoff soccer match between Inter Milan and Bodo Glimt, at the San Siro stadium in Milan, Italy, Tuesday, Feb.24, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain. EDITORIAL USE ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

Con estos resultados, la Serie A se queda prácticamente sin margen de maniobra y con una representación muy limitada en la recta final de competiciones europeas. Cada eliminación pesa el doble en este sistema, ya que reduce el número de equipos capaces de sumar puntos y, además, limita el potencial de bonus por rondas avanzadas.

Mientras tanto, España mantiene una posición estratégica mucho más sólida. La permanencia de varios clubes en competiciones europeas permite repartir el riesgo y multiplicar las opciones de sumar puntos decisivos en Champions, Europa League y Conference League.

Barcelona, Real Madrid y Atlético sostienen el sueño español

En la máxima competición continental, LaLiga sigue contando con tres pesos pesados: el FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. La presencia simultánea de estos tres clubes en las rondas decisivas supone una ventaja competitiva clave frente a Alemania e Italia.

Alexander Sorloth of Atletico de Madrid celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 KO play-offs Second Leg match between Atletico de Madrid and Club Brugge KV at Riyadh Air Metropolitano on February 24, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 24/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Atletico de Madrid v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 KO play-offs Second Leg; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Cada victoria, empate y clasificación a rondas superiores incrementa el coeficiente nacional. Además, el potencial de los equipos españoles para alcanzar semifinales o incluso la final multiplica las opciones de que España termine la temporada entre las dos mejores federaciones del ranking anual.

La Bundesliga, principal rival directo ahora mismo, todavía conserva varios representantes y mantiene una ligera ventaja numérica. Sin embargo, la distancia es mínima y cualquier tropiezo alemán podría inclinar definitivamente la balanza hacia el lado español.

Betis, Athletic, Real Sociedad (entre otros...), atentos a la quinta plaza

La posible quinta plaza de Champions tendría un impacto directo en la clasificación de LaLiga 2025/26. Equipos como el Real Betis, el Athletic Club, la Real Sociedad, el Girona FC, el CA Osasuna, el Celta de Vigo o el RCD Espanyol siguen muy de cerca esta pelea europea.

Antony Dos Santos of Real Betis and Isi Palazon of Rayo Vallecano in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Rayo Vallecano at La Cartuja stadium on February 21, 2026, in Sevilla, Spain. / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

Si España confirma esa quinta plaza, el quinto clasificado de LaLiga obtendría billete directo para la Champions League 2026/27, algo que modificaría por completo la pelea por los puestos europeos y elevaría el valor deportivo y económico de terminar en la parte alta de la tabla.

Noticias relacionadas

Con la Premier prácticamente asegurada y la Serie A muy tocada, la carrera se ha reducido a un pulso entre LaLiga y la Bundesliga. Aún queda competición por disputarse, pero el escenario actual invita al optimismo en España. La quinta plaza está más viva que nunca y depende, en gran medida, del rendimiento inmediato de los clubes españoles en Europa.