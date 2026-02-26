Comunicado oficial del Real Madrid contra un socio por un saludo nazi

El Real Madrid ha reaccionado con contundencia tras un grave incidente ocurrido en la previa del partido de UEFA Champions League frente al Benfica en el Santiago Bernabéu, comunicando la apertura de un procedimiento de expulsión para un socio que fue captado por las cámaras de televisión realizando el saludo nazi en la zona de la Grada de Animación.

Según el comunicado oficial difundido por el club blanco, “ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que fue filmado haciendo el saludo nazi momentos antes de que diera comienzo el encuentro”. El individuo fue identificado por los miembros de seguridad y expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu.

Rechazo institucional y contexto del partido

El Real Madrid ha subrayado en su nota oficial que condena de forma tajante “estos gestos y expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”, reforzando su postura de tolerancia cero ante comportamientos discriminatorios.

El incidente empañó los instantes previos al inicio de un duelo clave en el que el Real Madrid logró imponerse al Benfica para sellar su pase a los octavos de final de la máxima competición europea. La presencia de pancartas con mensajes de “No al racismo” y el contexto de recientes polémicas por actitudes discriminatorias en el fútbol han añadido relieve a la respuesta del club.

Implicaciones deportivas y sociales

Este episodio se produce en un momento en que el fútbol europeo mantiene una atención especial sobre comportamientos racistas tanto dentro como fuera del campo. La actuación inmediata del Real Madrid (expulsión del estadio y apertura de un procedimiento disciplinario) refleja la presión institucional por eliminar cualquier forma de violencia o intolerancia en los estadios.

Además de las acciones internas del club, la legislación española y las normativas de competiciones europeas contemplan sanciones severas por conductas que vulneren el respeto y la convivencia en el deporte.

Comunicado oficial del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica.

Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad.