El creador de Rojadirecta da explicaciones sobre la piratería en su popular web

El creador de Rojadirecta ha negado que cometiese un delito, como sostiene Fiscalía, que solicita para él cuatro años de cárcel por retransmisiones deportivas de forma ilegal, según recoge su escrito de calificación. "La web no permitía descargar partidos, otra cosa es que los usuarios utilizaran el foro para compartir enlaces de contenidos audiovisuales", ha declarado durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña. "Nosotros no permitimos que cuelguen contenidos no autorizados, otra cosa es que aparezcan", ha reiterado.

Al respecto, ha explicado que la web "tenía habilitado que un usuario subiera un enlace y otro miembro de la comunidad pudiera compartirlo", así como "publicar cómo ver partidos" en Internet. En este sentido, ha añadido que, según indica la normativa, "cuando tienes conocimiento efectivo -- de esas ilegalidades -- tienes la obligación de eliminar esos contenidos". "Si tengo conocimiento lo hago pero no significa que tenga que estar supervisando", ha incidido.

Origen de los ingresos

Cuestionado por el origen de los ingresos obtenidos por esta empresa en los años en los que ha sido investigado, el procesado ha expuesto que provenían de la "promoción de retransmisiones audiovisuales" y de la gestión del "patrimonio derivado de esa actividad".

"La web tenía un índice de eventos deportivos y unos canales, entre ellos los más habituales eran casas de apuestas que emitían esa retransmisión", ha señalado. Así, ha concretado, "el usuario que 'clickaba' en esa casa de apuestas registraba un código de afiliado", vinculado con Rojadirecta. "De las ganancias futuras que tuviera, nosotros obteníamos un 30% de las finales en algún caso y en otro, un beneficio escalonado dependiendo del número de referidos en el mismo mes", ha detallado. Asimismo, ha afirmado tener un derecho de comisión perpetua de las casas de apuestas.

En cuanto a las inversiones financieras, ha concretado que obtuvieron "ganacias moderadas porque no son fondos de riesgo, son bastante conservadores". También ha manifestado que no creó Rojadirecta para hacerse "millonario", "Hubo un momento que pude vivir de esa actividad pero luego no", ha recalcado.

Acusación

En su escrito fiscal, el Ministerio Público considera la actividad de la plataforma Rojadirecta, a través de la sociedad Puerto 80 Projects SLU, en relación a retransmisiones deportivas de forma ilegal, un delito contra la propiedad intelectual y solicita para el procesado cuatro años de prisión.

En relación a estos hechos, Fiscalía apunta al creador de la misma y a otras cinco personas, con domicilio en distintas localidades españolas y administradores de webs que colaboraban.

Javier Tebas / EFE

No obstante, en esta vista se juzga solo a una persona -- el creador de Rojadirecta -- después de que los demás encausados llegaran a un acuerdo de conformidad, con sentencia ya dictada y que el abogado de la defensa planteó que se declarase nula con repetición del juicio al incluir cuestiones que "señalan directamente" a su cliente.

Perjuicio de "millones de euros"

La primera sesión del juicio, entre otros, declaró el director comercial de una empresa que compraba a Mediapro derechos de fútbol para distribuir a casas de apuestas. Este afirmó que si Rojadirecta hubiera dado acceso através de enlaces de casas de apuestas a contenidos de fútbol sería sorteando medidas de geobloqueo de su compañía y cláusulas contractuales.

En la misma línea, un representante de Telefónica, titular exclusiva de los derechos del fútbol de pago en aquel momento, señaló que en esos tiempos para ver este deporte en España había que ser "abonado" a plataformas específicas.

En este sentido, aseguró que no autorizaron a Rojadirecta a que retransmitiera sus contenidos futbolísticos. "En ningún momento y bajo ningún concepto", reiteró. Lo hizo tras explicar que el "perjuicio económico que se causó en esa temporada fue muy elevado". "Hablamos de varios millones de euros", cifró.

Argumentos de la defensa

Previamente al inicio de este juicio, el abogado de la defensa confirmó que reclama la absolución de su cliente. "La actividad denunciada de administrar una página web en la que los propios usuarios aportan enlaces a contenido deportivo de muy diversa índole y de páginas de terceros sin que haya una actividad por parte de Rojadirecta activa, sino meramente neutral de agenda deportiva, no está tipificado como delito", incidió.

Este letrado, apuntó, además, que la página web no tenía "publicidad ni cobraba por las retransmisiones que sean ilícitas". "Nadie que haga click daba un solo beneficio a mi cliente", insistió. Asimismo, recalcó que "el Código Penal no tiene como objeto protegido los partidos de fútbol, sino las obras intelectuales donde están los partidos de fútbol".

Noticias relacionadas

"Entendemos que se le aplican las exenciones de responsabilidad de cualquier intermediario de la Sociedad de la Información, que son estas páginas cuyo contenido está construído no por sus propietarios sino por las aportaciones de la propia comunidad y su obligación es solo la de actuar diligentemente cuando alguien notifique algún contenido que pueda ser infractor y está probado que así se ha actuado", aseguró.