Los tres posibles destinos de Leo Messi para seguir su carrera en activo

El futuro de Lionel Messi ha vuelto a situarse en el centro del mercado internacional de fichajes. Aunque su contrato con el Inter Miami CF le ofrecía estabilidad, en las últimas semanas han surgido tres ofertas importantes para que el astro argentino cambie de rumbo, según informan fuentes cercanas a su entorno deportivo a ElNacional.cat.

La propuesta más llamativa, tanto por su dimensión salarial como por el impacto global que generaría, procede de Arabia Saudí, donde clubes con fuerte respaldo económico mantienen su interés en fichar figuras de élite mundial. Esta opción no solo incluiría una alta remuneración, sino también acuerdos de marketing y proyección de imagen que potenciarían la marca personal de Messi.

Paralelamente, un histórico club europeo (cuyo nombre no ha trascendido) también habría planteado una oferta para incorporar al argentino, apelando tanto a su liderazgo en el campo como a su capacidad para transformar un proyecto deportivo. En este caso, la propuesta va más allá de lo económico e incluye un componente competitivo significativo.

Calcuta inaugurará la estatua más alta del mundo de Messi para celebrar su llegada a India / SD

La puerta del Barcelona sigue abierta

Entre las alternativas que circulan, una de las más comentadas es la posibilidad de que Messi regrese a FC Barcelona, el club donde vivió casi toda su carrera profesional antes de su etapa en el París Saint-Germain y su fichaje por el Inter Miami. En el entorno culé aseguran que, si Messi decide dejar EE.UU., el Barcelona nunca cerraría la puerta a su retorno, aunque el formato de ese regreso aún está por definir. Podría ser como jugador, aunque también es probable que se plantee en un rol institucional o representativo dentro del club.

Noticias relacionadas

La decisión final, tanto de continuar en Miami como de aceptar una de las tres propuestas que ahora mismo están sobre la mesa, tendrá un impacto mediático y deportivo de enorme calado, dado que Messi sigue siendo uno de los futbolistas más influyentes del planeta.