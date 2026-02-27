Ana Mena, viral por el Real Madrid - Manchester City de Champions

La cantante española Ana Mena vuelve a ser tendencia en redes sociales y esta vez no solo por su música. La artista malagueña se ha hecho viral en las últimas horas a raíz del esperado enfrentamiento de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City, un duelo que coincide curiosamente con el título de una de sus canciones más conocidas: Madrid City.

El cruce europeo, correspondiente a la UEFA Champions League, ha desatado una oleada de comentarios, memes y vídeos en plataformas como X, TikTok e Instagram. Muchos usuarios no han tardado en rescatar el tema de Ana Mena, publicado en 2021, convirtiéndolo en la banda sonora no oficial del choque entre los dos gigantes del fútbol europeo.

"Ana Mena ya sabía cosas"

"Ana Mena ya sabía cosas", “Hoy gana ‘Madrid City’ pase lo que pase”, bromeaban algunos internautas, mientras otros compartían fragmentos del videoclip y adaptaban la letra al contexto deportivo. La coincidencia ha impulsado nuevamente las reproducciones del tema en plataformas digitales, demostrando el poder de lo viral cuando cultura pop y deporte se cruzan en el momento adecuado.

Aunque la cantante no se ha pronunciado directamente sobre el partido, su nombre ha escalado posiciones en las tendencias, confirmando una vez más su capacidad para mantenerse en el centro de la conversación pública. En un escenario donde el fútbol mueve pasiones y las redes amplifican cualquier guiño cultural, Ana Mena ha vuelto a marcar gol… sin pisar el césped.