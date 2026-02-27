Europa y Conference League | Sorteos: día y hora, televisión y rivales para los españoles

El sorteo de los octavos de final, cuartos de final y semifinales de la UEFA Europa League 2025/26 se celebrará este viernes 27 de febrero a las 13:00 en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon (Suiza), y podrá seguirse en directo a través de UEFA.com y verse en televisión, en España, en Movistar Plus+ (canal M+ Liga de Campeones). Un sorteo, una hora después del de Champions League, en el que habrá dos equipos españoles: RC Celta de Vigo y el Real Betis.

Los 16 equipos y el camino hacia la final

Los 16 equipos clasificados —los ocho mejores de la fase liga, que parten como cabezas de serie, y los ocho ganadores de los play-offs eliminatorios disputados a doble partido— han quedado definitivamente confirmados tras la conclusión del 'Play-in' de este jueves 26 de febrero.

Mientras el Betis se clasificó como cuarto de la fase liga, el Celta ha tenido que esperar a la eliminatoria que concluyó hoy ganando al PAOK. Los otros siete que pasan gracias al 'Play-in' son Ferencvaros, Panathinaikos, Lille, Stuttgart, Bologna, Nottingham Forest y Genk.

Los cabezas de serie se agruparán en cuatro parejas según su posición en la fase liga (1-2, 3-4, 5-6 y 7-8). Junto al Betis, estos equipos que mantendrán el factor cancha de jugar en casa la vuelta son: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Porto, Braga, Friburgoy Roma. A partir de ahí, el sorteo de octavos de final determinará su ubicación en el cuadro final, comenzando por los clasificados en las posiciones 7 y 8 hasta llegar a los primeros.

Una vez fijadas las posiciones, el recorrido hacia la final de la Europa League 2026 quedará completamente definido.

Con todo esto, los posibles rivales para los españoles serían, para el Betis: Forest o el Panathinaikos. En todo caso, partidos de ida complicados en ambientes calientes, en especial, el equipo turco con sede en Estambul, ciudad donde se disputará la final.

Así queda el cuadro de la Europa League / UEFA.COM

Por otro lado, con el partido de vuelta a domicilio, el Celta lo tendrá aún más complicado: Aston Villa u Olympique Lyonnais.

Cómo será el sorteo y los emparejamientos

El procedimiento contempla cuatro bombos con las parejas de equipos cabezas de serie. Cada equipo será asignado a un lado del cuadro —plateado o naranja— según el orden de extracción.

Los emparejamientos de cuartos de final y semifinales no requerirán nuevos sorteos independientes, ya que el cuadro completo quedará establecido desde esta fase. El equipo situado en la parte inferior de cada cruce disputará el partido de vuelta como local.

El ganador de la semifinal del lado plateado será designado como equipo local nominal en la final.

Además, no habrá restricciones por país: podrán enfrentarse clubes de la misma federación nacional o que ya se hayan medido en la fase liga.

Fechas clave hasta Estambul

El calendario oficial previsto para la fase eliminatoria de la Europa League 2025/26 es el siguiente:

Octavos de final: 12 y 19 de marzo de 2026

12 y 19 de marzo de 2026 Cuartos de final: 9 y 16 de abril de 2026

9 y 16 de abril de 2026 Semifinales: 30 de abril y 7 de mayo de 2026

30 de abril y 7 de mayo de 2026 Final de la Europa League 2026: 20 de mayo de 2026, en Estambul

... y la Conference League

La UEFA confirmará los horarios y el calendario definitivo tras la celebración del sorteo, pudiendo realizar ajustes caso por caso en función de conflictos de estadio o ciudad, según los criterios del Comité de Competiciones de Clubes. Un sorteo, que será a continuación del de la Champions. Y, posteriormente, llegará el sorteo de Conference League, donde el representante español es el Rayo Vallecano.

Los cruces de octavos de final de la Conference League están predefinidos después de que ayer se cerraran los partidos de vuelta del 'Play-in', con Celje, Samsunspor, Fiorentina, HNK Rijeka, Sigma Olomouc, Crystal Palace, AZ Alkmaar y Lech Poznan sellando su billete a la siguiente ronda.

Este es el cuadro que queda y que se aclarará con el sorteo de este viernes:

El cuadro camino de la final de la Conference, que será en Leipzig / UEFA

Los posibles rivales para el Rayo son Lech Poznan o Samsunspor, en ambos casos la vuelta será en Vallecas.

Noticias relacionadas

El sorteo se celebra, igualmente, este viernes 27 de febrero de 2026, en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), eso sí, seguidamente de los de la Champions y la Europa League, a las 14:00, y será retransmitido por los mismos canales. Asimismo, quedará definido todo el cuadro hasta la final de Leipzig del miércoles 27 de mayo.