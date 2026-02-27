El Madrid repite con el City, el Barça se medirá al Newcastle y Atlético con el Tottenham en los octavos de la Champions

Suerte dispar en el sorteo de los octavos de la Champions 2025-26 que se ha celebrado este viernes en Nyon. El Barcelona se medirá al Newcastle, mientras el Real Madrid se cruzará con el Manchester City de Guardiola, y el Atlético viajará a Inglaterra para pelear con el Tottenham por un puesto en los cuartos de final. El morbo de la visita de Pep Guardiola al Bernabéu por segunda vez esta temporada está servido. Después de la victoria de los citizens en Chamartín en noviembre (1-2) con Xabi Alonso en el banquillo blanco, los ingleses llegan ahora a calibrar el calado del Madrid de Arbeloa. El primer partido se jugará en el Bernabéu y la vuelta lejos de Madrid. Después de recomendar a Xabi Alonso que debía "mear con la suya", Pep se enfrenta a Arbeloa, un "soldado de Mourinho" en los clásicos del Barça de Guardiola.

El Barcelona ha salvado el obstáculo del PSG, por lo que tendrá que regresar a Saint James' Park como en septiembre, donde los culés ganaron al Newcastle (1-2) en la primera jornada de la ‘fase liga’. Si los de Hansi Flick pasan, en cuartos se medirán al ganador del partido entre Galatasaray y ‘reds’ o ‘spurs’, y en semifinales podría medirse a Real Madrid, City o Sporting, o al ganador del Atalanta y Arsenal o Bayern. Estos dos, como primero y segundo de la ‘fase liga’, tendrán el factor campo en todas las rondas. El Barça sólo será local en la vuelta de octavos, ni en cuartos ni en semifinales.

Esto provocará que los azulgrana sorteen también un hipotético cruce con el Real Madrid hasta la final. A cambio se podría cruzar con el Atlético en cuartos con la vuelta en el Metropolitano. Para que se produzca este cruce los de Simeone deben dejar en la cuneta al Tottenham. El Tottenham parece un rival más asequible, ya que se encuentra en 16ª posición, a cuatro puntos del descenso, y ha cambiado de entrenador hace unas semanas con la llegada del croata Igor Tudor. En caso de pasar, los rojiblancos se medirán al ganador del Newcastle- Chelsea o Barça.

Los octavos comenzarán el martes 10 de marzo y la vuelta se disputará la semana siguiente, los días 17 y 18. Y los otros cruces serán PSG-Chelsea, Liverpool-Galatasaray, Atalanta-Bayern, Bodo Glim-Sporting y Leverkusen-Arsenal. Y la final se disputará el 30 de mayo en Budapest.

Estos son los emparejamientos de octavos de final de la Champions League:

Real Madrid - Manchester City

Bodo - Sporting de Lisboa

PSG - Chelsea

Newcastle - Barcelona

Galatasaray - Liverpool

Atlético - Tottenham

Atalanta - Bayern

Leverkusen - Arsenal