Las claves del sorteo de la Champions: Luis Enrique y Guardiola amenazan al Barça y al Real Madrid

"Ya se está convirtiendo en un clásico, sé que Pep [Guardiola] se enfrenta al Real Madrid, pues a mí me toca enfrentarme con el Barça", decía este miércoles Luis Enrique Martínez, minutos después de que el PSG eliminara con no pocos sofocos al Mónaco en el 'playoff' de la Champions. Lo siguiente es los octavos de final, una ronda que se sortea este viernes (12.00 horas) y en el que cada uno de los 16 equipos todavía en liza tiene dos posibles rivales.

El Barça, además de al PSG, podría enfrentarse al Newcastle, que aplastó al Qarabag azerí en eliminatoria con menos historia de la ronda previa. Para el Real Madrid, la alternativa a un nuevo enfrentamiento contra el Manchester City es una tercera visita consecutiva a Lisboa, en esta ocasión para enfrentarse al Sporting de Portugal, después de dos partidos contra el Benfica.

Los enfrentamientos PSG o Newcastle contra Chelsea o FC Barcelona

Galatasaray o Atlético contra Liverpool o Tottenham

contra Liverpool o Tottenham Real Madrid o Bodo/Glimt contra Manchester City o Sporting Portugal

o Bodo/Glimt contra Manchester City o Sporting Portugal Atalanta o Leverkusen contra Arsenal o Bayern

"Ya sabes que saldrá el Manchester City... No juego contra el Sporting de Portugal desde 2015, con el Chelsea. Veremos si por una vez no cae así", bromeaba Courtois tras eliminar al equipo de José Mourinho. Guardiola ya ha visitado esta temporada en el Bernabéu, ganando después de recomendar a Xabi Alonso que "mee con la suya". No le hizo mucho caso el donostiarra.

Atlético, contra Liverpool o Tottenham

Para el tercer equipo español en liza, el Atlético de Madrid, el azar debe decidir entre el Liverpool y el Tottenham. En el Metropolitano, casi sobra decirlo, suspiran por un enfrentamiento contra el conjunto de Londres, que pelea por no descender a Championship, sumido en una grave crisis deportiva (acaban de cambiar de entrenador) que de momento no le ha afectado en la Champions.

Pep Guardiola con Xabi Alonso, en el Bernabéu el pasado mes de diciembre. / AFP7 vía Europa Press

Paradójicamente, el Barça es el que tiene un sorteo en apariencia más espinoso de los tres equipos de LaLiga, pese a que fue el mejor clasificado en la fase liga y el único que obtuvo el pase directo a octavos de final. Han tenido los de Flick la mala suerte de que el vigente campeón y un poderoso equipo como el Newcastle (pese a encontrarse en mitad de la tabla en la Premier) hayan caído por su sector del cuadro. En ambos supuestos, se repetiría un duelo ya visto en la fase liga: victoria azulgrana ante los ingleses y derrota frente a los parisinos.

El sorteo de este mediodía no solo determinará los enfrentamientos de octavos de final, sino que dibujará todo el cuadro hasta la final del 30 de mayo en Budapest. Es decir, cada equipo conocerá sus potenciales cruces en las siguientes rondas. Los equipos que proceden del 'playoff' ya están ubicados en las diferentes mitades del cuadro, de manera que, por ejemplo, Atlético y Real Madrid no se verían las caras hasta una hipotética final.

Las fechas Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo

10/11 y 17/18 de marzo Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril

7/8 y 14/15 de abril Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo

28/29 de abril y 5/6 de mayo Final: 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest

Lo único que sabe el Barça, por la dinámica de la competición, es que con el Chelsea solo se enfrentaría en la final y que un clásico contra el Real Madrid o un duelo contra el City de Guardiola no se daría, como pronto, hasta las semifinales. En función de qué lado del cuadro caigan los azulgranas, solo en la final, Bueno, también sabe que jugará en casa la vuelta de esta primera eliminatoria de octavos, dado que ese privilegio corresponde a los cabezas de serie, los ocho mejores de la fase liga.

