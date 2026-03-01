Botafogo amenaza con arrebatarle al Mallorca a una pieza importante
El mercado de fichajes en Brasil termina el 3 de marzo mientras el cuadro balear pelea por no descender
Johan Mojica, lateral izquierdo del RCD Mallorca, está siendo objetivo de mercado del Botafogo brasileño en las últimas horas. El club brasileño ha formalizado una oferta cercana al millón de euros por el colombiano, que actualmente juega en LaLiga y pertenece al Mallorca con contrato hasta junio de 2027.
La propuesta fue planteada por la dirección deportiva de Botafogo con la intención de reforzar la lateral izquierda del equipo antes del cierre de la ventana de transferencias brasileña, que expira el 3 de marzo. Mojica, de 33 años y con amplia experiencia en el fútbol europeo y en la selección de Colombia, es visto como una pieza para aportar experiencia y potencial competencia en esa posición.
Sin embargo, el Mallorca ha rechazado la oferta inicial, señalando que el valor de cerca de un millón de euros no es suficiente para desprenderse de un titular en un momento delicado de la temporada. En la entidad balear consideran que el lateral zurdo es importante para mantener la competitividad del equipo en lo que resta de campaña.
Negociación en marcha
La negociación, por tanto, continúa en curso y dependerá de si Botafogo mejora su propuesta y llega a un acuerdo financiero que satisfaga al Mallorca, o bien el interés se enfría y Mojica permanece en España.
