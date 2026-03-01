Los dos candidatos para sustituir a Eduardo Coudet en el Deportivo Alavés

El banquillo del Deportivo Alavés podría quedar vacante en cuestión de días. River Plate está muy cerca de cerrar la contratación de Eduardo Coudet, una operación que dejaría al conjunto babazorro sin su actual entrenador y obligaría a la dirección deportiva a activar de inmediato el plan de sucesión.

El club argentino habría intensificado los contactos en las últimas horas y el acuerdo estaría encaminado, a falta de los últimos detalles. La posibilidad de regresar a su país para dirigir a uno de los gigantes del continente resulta difícil de rechazar para el técnico, que en Vitoria había logrado imprimir carácter competitivo y estabilidad a un proyecto que buscaba consolidarse en Primera División, pero que han debilitado poco a poco.

Quique Sánchez Flores. / EFE

Ante este escenario, el Alavés ya maneja alternativas. Entre los candidatos mejor posicionados aparecen Imanol Alguacil y Quique Sánchez Flores. El primero representa una apuesta por la continuidad en la idea de juego y el conocimiento del entorno competitivo del norte; el segundo, experiencia contrastada y capacidad para gestionar situaciones de exigencia inmediata.

Momento de redefinir el proyecto

En Mendizorroza se asume que la salida de Coudet supondría un punto de inflexión, pero también una oportunidad para redefinir el rumbo del proyecto. La prioridad pasa ahora por cerrar la temporada con el permanencia en el bolsillo, mientras en los despachos se trabaja para que, si se confirma la marcha del técnico argentino, el relevo llegue con rapidez y garantías.