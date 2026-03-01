El Celta remonta en Girona y consolida la sexta posición.

El Celta de Vigo consolidó este domingo la sexta posición en LaLiga EA Sports al remontar contra el Girona en Montilivi, con un tanto de Ferran Jutglà y un autogol de Vitor Reis, y celebró su cuarta victoria consecutiva en un duelo de aspiraciones europeas.

El equipo de Claudio Giráldez alcanzó los 40 puntos en el primer día de marzo y aprovechó los empates del Betis y el Espanyol para acercarse a tres de la quinta posición y alejarse a cuatro de la séptima.

El conjunto de Míchel Sánchez se adelantó por mediación de Vladyslav Vanat y aspiró a un triunfo para colocarse a nueve puntos del descenso y para entrar de lleno en la pelea por Europa, pero acabó perdiendo.

El partido empezó con mucha igualdad y con un intercambio constante de alternativas en la posesión, sin ocasiones porque las dos defensas estaban muy bien plantadas y los dos ataques encadenaban series de pases en la frontal sin saber entrar en el área.

El Girona sumó tres córneres en los primeros 12 minutos, pero no lograba intimidar a Ionut Radu.

El primer aviso llegó cumplido el cuarto de hora con un tiro desde el vértice del área que dio en la parte superior del larguero de Oscar Mingueza, una de las siete novedades en el once titular de Giráldez respecto al triunfo ante el PAOK griego en la Liga Europa (1-0). Después Ferran Jutglà no llegó por poco a un centro al área pequeña de Hugo Álvarez.

Los locales respondieron con un cabezazo demasiado manso de Viktor Tsygankov a centro de Daley Blind.

El primer gol pudo llegar a la media hora, pero Paulo Gazzaniga frustró el remate de Jutglà con una gran parada de portero de balonmano y luego desvió otro intento del delantero catalán.

Los dos equipos iban acumulando córneres y el Girona finalmente estrenó el marcador en el cuarto de su cuenta, en el minuto 35. Lo lanzó Thomas Lemar, prolongó Axel Witsel y remató Vanat para adelantar al equipo de casa con su noveno gol de la temporada. Es el sexto en este 2026, notable e ilusionante para el equipo de Míchel.

El Celta rozó el empate en el tramo final de la primera mitad, en una rápida transición, pero el remate de Fer López se estrelló en un palo tras rebotar en Blind y se paseó por la línea de gol.

Los dos equipos regresaron del descanso con la misma ambición. El Celta acumulaba pases planos sin saber romper líneas y el Girona pudo encarrilar el partido con un gran disparo de Arnau Martínez que se estrelló contra la cruceta. Parecía cómodo el conjunto catalán, pero justo antes de la hora cayó el 1-1 en una acción aislada.

Mingueza puso un balón perfecto para Jutglà a la espalda de Blind y el '9' celeste controló y batió a Gazzaniga con un disparo tan potente como colocado.

Acto seguido Radu evitó el 2-1 con una parada salvadora ante un chut de Hugo Rincón. El duelo, tan disputado, podía caer de cualquiera de los dos lados.

Giráldez recurrió a Williot Swedberg, autor del gol del triunfo contra el PAOK, y Míchel, a Azzedine Ounahi, el líder del equipo en la primera vuelta, e Iván Martín. Joseph Aidoo cortó un peligroso pase de la muerte cuando Vanat ya se relamía en el área pequeña.

El Girona buscaba el gol con más ahínco, pero la fortuna sonrió al lado visitante, en el minuto 70. Mingueza buscó a Jutglà en el área y Vitor Reis se introdujo el centro en su propia portería.

Los locales hicieron méritos para salvar un punto con dos chuts de Azzedine Ounahi, uno tras una jugada extraordinaria, y también de Claudio Echeverri y Vitor Reis, pero no encontraron el premio y encajaron la segunda derrota en los últimos nueve partidos.

Ahora quedan a seis puntos de la salvación y a seis del séptimo, mientras que el Celta consolidó la sexta plaza.