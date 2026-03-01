La Finalissima España-Argentina, en riesgo de suspensión

La Federación de Fútbol de Qatar ha anunciado en sus redes sociales este domingo la suspensión de todas las competiciones, torneos y partidos que se celebraban en el país debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán durante el fin de semana. Por su parte, España y Argentina tenían previsto disputar la Finalissima entre ellos el próximo viernes 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Doha, aunque dichas cancelaciones dejan en el aire su juego. Los avances en la situación bélica actual en Oriente Medio entre estos países han llevado al gobierno de Qatar a tomar medidas urgentes para asegurar la integridad y la seguridad de los participantes.

En el comunicado oficial, la Federación asegura que las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se ofrecerán cuando corresponda a través de los canales oficiales, dependiendo de la evolución del conflicto en las próximas semanas/meses. La suspensión afecta a dos encuentros que debía disputar la selección española liderada por Luís de la Fuente en Qatar: la propia Finalissima y un amistoso tres días después (30 de marzo) ante Egipto. Actualmente, el combinado español cuenta con un equipo mermado por las continuas lesiones esta temporada.

Máxima incertidumbre

Por otra parte, la Confederación de Asia de Fútbol ha informado que los partidos de la próxima semana de la Liga de Campeones de la AFC, el torneo de clubes más importante de Asia, serán aplazados hasta nueva orden. Cuatro eran los encuentros previstos correspondientes a los octavos de final de la competición en los Emiratos Árabes y Qatar. De momento, se mantiene la incertidumbre sobre si se disputará o no la Finalissima en los plazos y tiempos acordados.

En las próximas horas se esperan movimientos tanto de la Federación española como de la argentina sobre un encuentro clave para seguir conformando y perfeccionando los equipos de cara al gran Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canada. Todavía no hay nada claro ni asegurado sobre la cancelación oficial de la final, aunque la última decisión de la Federación de Qatar pone en serio aviso y en riesgo de suspensión el encuentro. Todo queda pendiente de evolución...

Comunicado oficial Federación de Fútbol de Qatar

La Asociación de Fútbol de Catar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto desde hoy y hasta nuevo aviso.

Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación.