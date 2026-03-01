Lío Mundial: Irán duda de su participación en la Copa del Mundo en Estados Unidos

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, ha ofrecido una perspectiva sombría sobre el Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá, un día después de que Estados Unidos e Israel iniciaran ataques aéreos contra su país, y ha asegurado que "no" ve "con esperanza" poder participar.

"Lo que es seguro es que, tras este ataque, no se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza. El régimen estadounidense ha atacado nuestra patria, y este es un incidente que no quedará sin respuesta", declaró Taj a la web deportiva Varzesh3 este domingo.

Irán ha quedado encuadrado en el Grupo G de la Copa del Mundo, junto con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto y disputará sus tres partidos en Estados Unidos. La FIFA ha declarado que está siguiendo de cerca la situación.

El director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, Andrew Giuliani, no quiso hablar el sábado de qué pasará con el combinado asiático en la cita. "Mañana nos ocuparemos de los partidos de fútbol; esta noche celebramos su oportunidad de libertad", manifestó.

Los preparativos del equipo para el Mundial se verán obstaculizados porque no se jugarán partidos durante el periodo de luto de 40 días por el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, que murió durante los ataques del sábado. Esto afectará a los partidos de liga y a los preparativos previstos para la Copa del Mundo.

Irán es uno de los varios países cuyos ciudadanos no pueden entrar en Estados Unidos, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que se harán excepciones para los deportistas, los funcionarios y los familiares que participen en el Mundial y en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Irán ha respondido a los ataques de Estados Unidos e Israel lanzando misiles y drones contra Israel y los países de la región que son aliados de Estados Unidos y donde este país tiene bases militares, como Baréin y Catar.

Las hostilidades también llevaron al fabricante de neumáticos Pirelli a cancelar las pruebas de Fórmula 1 en Baréin y hay dudas sobre el inicio de la serie ecuestre Global Champions Tour el próximo fin de semana en Catar.

Pirelli dijo que las pruebas de neumáticos para lluvia del sábado y el domingo en el circuito de Sakhir se cancelaron por razones de seguridad, pero que todos sus empleados estaban a salvo en la capital, Manama, y que estaban organizando su regreso a Gran Bretaña e Italia. La temporada de Fórmula 1 comienza el próximo domingo en Australia. Las carreras de Baréin y Arabia Saudí están programadas para el 12 y el 19 de abril, respectivamente.