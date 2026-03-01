Mariano Díaz 'celebra' la salida de Eduardo Coudet a River Plate
El delantero está completamente defenestrado en el Alavés por culpa del técnico argentino, pero su marcha le abre la posibilidad de volver a contar para el equipo
Mariano Díaz empieza a ver una luz al final del túnel en su difícil etapa en el Deportivo Alavés. El delantero hispano-dominicano, que llegó al club babazorro en verano de 2025 con la ilusión de relanzar su carrera tras su salida del Real Madrid, vivió un arranque esperanzador con algunos minutos en Liga y actuaciones destacadas en Copa del Rey, pero quedó totalmente fuera de la rotación desde diciembre después de abandonar un entrenamiento al no ser incluido en el once inicial.
La situación derivó en trece partidos sin ser convocado, un ostracismo que, según su entorno, respondió a una marginación por parte del técnico Eduardo Coudet. Además, el alto salario del delantero (cercano a los dos millones brutos por temporada) ha aumentado la incomodidad alrededor de su caso.
Cambio de paradigma
Sin embargo, la posible salida de Coudet rumbo a River Plate y la inminente llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo podrían alterar su situación. El cambio de entrenador abriría una nueva oportunidad para Mariano, que ya ha consultado a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) sobre la legalidad de su exclusión y mantiene la esperanza de ser reintegrado al primer equipo tras meses de inactividad.
