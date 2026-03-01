Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mariano Díaz 'celebra' la salida de Eduardo Coudet a River Plate

El delantero está completamente defenestrado en el Alavés por culpa del técnico argentino, pero su marcha le abre la posibilidad de volver a contar para el equipo

Mariano Diaz Mejia of Deportivo Alaves competes for the ball with Marcos Alonso of RC Celta de Vigo during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and RC Celta de Vigo at Mendizorrotza on November 22, 2025, in Vitoria, Spain. AFP7 22/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Deportivo Alaves v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports;

Mariano Diaz Mejia of Deportivo Alaves competes for the ball with Marcos Alonso of RC Celta de Vigo during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and RC Celta de Vigo at Mendizorrotza on November 22, 2025, in Vitoria, Spain. AFP7 22/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Deportivo Alaves v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Jaume Puig

València

Mariano Díaz empieza a ver una luz al final del túnel en su difícil etapa en el Deportivo Alavés. El delantero hispano-dominicano, que llegó al club babazorro en verano de 2025 con la ilusión de relanzar su carrera tras su salida del Real Madrid, vivió un arranque esperanzador con algunos minutos en Liga y actuaciones destacadas en Copa del Rey, pero quedó totalmente fuera de la rotación desde diciembre después de abandonar un entrenamiento al no ser incluido en el once inicial.

Mariano posando en una de foto de pretemporada con el Alaves

Mariano posando en una de foto de pretemporada con el Alaves / Daniel Molina

La situación derivó en trece partidos sin ser convocado, un ostracismo que, según su entorno, respondió a una marginación por parte del técnico Eduardo Coudet. Además, el alto salario del delantero (cercano a los dos millones brutos por temporada) ha aumentado la incomodidad alrededor de su caso.

Cambio de paradigma

Sin embargo, la posible salida de Coudet rumbo a River Plate y la inminente llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo podrían alterar su situación. El cambio de entrenador abriría una nueva oportunidad para Mariano, que ya ha consultado a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) sobre la legalidad de su exclusión y mantiene la esperanza de ser reintegrado al primer equipo tras meses de inactividad.

