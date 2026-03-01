Robert Lewandowski, lesionado: tiempo de baja y plazos de recuperación

El delantero polaco Robert Lewandowski no podrá jugar la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. El FC Barcelona ha confirmado que el atacante sufrió un traumatismo en el ojo izquierdo durante el partido de Liga ante el Villarreal y las pruebas médicas han detectado una fractura ósea en la cara interna de la órbita de su ojo izquierdo, lo que le deja fuera de este crucial duelo copero en el que los culés tienen la obligación de levantar un 0-4 en contra.

La lesión se produjo en el minuto 88 del encuentro contra el Villarreal, y aunque Lewandowski incluso llegó a marcar el cuarto gol antes de ser sustituido, no podrá estar disponible para el partido contra el Atlético. Su ausencia se suma a otras bajas sensibles del equipo, como Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen por lesión, y Eric García por sanción tras su expulsión en la ida.

En cuanto a su tiempo de recuperación, las fuentes médicas del club indican que no debería tratarse de una baja prolongada. Lewandowski podría estar disponible nuevamente para el próximo compromiso de Liga, que será el fin de semana siguiente ante el Athletic Club en San Mamés, si su evolución es favorable. Su ausencia obligará al técnico Hansi Flick a reestructurar su ataque para intentar una remontada histórica, con jugadores como Ferran Torres como principales alternativas en la delantera.