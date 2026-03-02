Bernat abandona el entrenamiento del Eibar en muletas

Juan Bernat ha vivido en apenas unas horas una montaña rusa de emociones, el valenciano debutó este sábado con el Eibar en Ipurua el mismo día en que celebraba su 33 cumpleaños e invitaba a pensar en un nuevo comienzo marcado por la ilusión y la reivindicación después de muchos meses lejos de la competición. Pero el fútbol, caprichoso e imprevisible, le tenía preparada la otra cara. Menos de 24 horas después de ese estreno especial, el lateral ha tenido que frenar en seco por problemas físicos, obligándole a abandonar la dinámica con el grupo y someterse a pruebas médicas.

Juan Bernat con la camiseta del PSG / Agencias

Sometido a pruebas y en muletas

Bernat tuvo que abandonar las instalaciones de Areitio apoyado en muletas para desplazarse a la Clínica Mutualia, donde fue evaluado por el doctor Honorio Martínez. El club queda ahora pendiente de los resultados de las pruebas, aunque las primeras sensaciones no invitan al optimismo. Ahora todo queda pendiente del diagnóstico definitivo, que marcará los plazos y el alcance real del percance. En caso de confirmarse una lesión de mayor entidad, supondría un golpe anímico importante tras un estreno que apenas acababa de comenzar.

Expectativas en Ipurua

En Ipurua la llegada de Juan Bernat había despertado una ilusión evidente. No es habitual incorporar a un futbolista con experiencia en la élite europea y, además, encontrarlo en un estado físico tan convincente tras ocho meses sin competir. El cuerpo técnico, con San José al frente, tenía claro que el plan pasaba por integrarlo con calma, sin acelerar procesos ni asumir riesgos innecesarios. La dolencia sufrida este lunes, en cualquier caso, no guarda relación con contratiempos anteriores. Su irrupción apuntaba a agitar el costado izquierdo. Hasta ahora, Arbilla había sostenido el puesto con regularidad, mientras que Buta, Arrillaga, Álvaro Rodríguez y Corpas fueron alternándose sin terminar de asentarse. La presencia del valenciano abría un nuevo escenario competitivo y le colocaba como candidato firme a adueñarse del carril zurdo.

De Valencia a Europa

Se formó en el Valencia CF, donde debutó en Primera y destacó por su profundidad por la banda izquierda. Su rendimiento le llevó en 2014 al FC Bayern Múnich, con el que conquistó títulos en Alemania y compitió al máximo nivel europeo. En 2018 firmó por el Paris Saint-Germain, etapa en la que fue subcampeón de la Champions en 2020, aunque las lesiones frenaron su continuidad.

Tras superar momentos complicados en lo físico, el lateral valenciano busca ahora estabilidad y protagonismo en una nueva etapa en el fútbol español en Ipurua, con la experiencia de haber competido en la élite europea.