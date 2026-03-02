Daniel Juan la sorpresa en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona han dejado una de esas escenas que solo pueden pasar en Can Barça. Entre trajes, maletines y aspirantes con discurso estudiado, apareció un nombre inesperado: Daniel Juan, vecino de la Bisbal d’Empordà y, desde ya, protagonista de la jornada. El joven precandidato se presentó en el Auditori 1899 dispuesto a cumplir con el ritual democrático de entregar los avales. Lo hizo con determinación y con 84 firmas bajo el brazo. El pequeño detalle es que para oficializar candidatura hacían falta 2.337. Es decir, se quedó a tan solo 2.253 apoyos de distancia. Casi nada.

Daniel Juan llegó con un fajo más propio de reunión de comunidad de vecinos que de asalto a la presidencia blaugrana. Eso sí, ilusión no le faltó. Y en tiempos donde se habla tanto de proyecto y sentimiento, pocas cosas más románticas que presentarse con 84 valientes creyendo en ti.

Daniel Juan con su caja de firmas / Victor Navarro

La llegada del Daniel Juan

Y entonces apareció él. Sin chófer, sin caravana, sin SUV híbrido de alta gama. Llegó en su Opel Zafira, el coche que perfectamente podría estar aparcado un domingo en cualquier campo de fútbol base. Aparcó como cualquiera, abrió la puerta corredera y sacó su tesoro: una única caja de votos. Mientras otros precandidatos aterrizaban en modo desfile presidencial, con cajas y más cajas de avales y vehículos que parecen sacados de un catálogo de Cupra, Daniel Juan bajó de su Zafira con la naturalidad de quien viene de hacer la compra. Ni traje italiano, ni reloj que pese más que las firmas. Estilismo “casual oficina”, y sonrisa de quien sabe que va justo… pero va.

¿Quién es Daniel Juan?

Daniel Juan, natural de la Bisbal d’Empordà, tiene 39 años, trabaja como auxiliar administrativo y figura en el censo blaugrana con el número de socio 70.761, condición que mantiene desde noviembre de 2006, tal y como él mismo recuerda con orgullo. En los últimos comicios respaldó la candidatura de Joan Laporta, pero el escenario ha cambiado. A pocos días de que el club vuelva a abrir las urnas, el próximo 15 de marzo, el bisbalense tiene claro que esta vez su papeleta no irá en la misma dirección.

Palabras de Dani

"Hacía años que me quería presentar de presidente. No tenemos muchos recursos, vamos con una caña y una alpargata. Nadie contactó con nosotros cuando avisamos. Damos las gracias a quién nos ha dado apoyo. Comentó en Jijantes.

"Hay cosas que creemos que no se hacen bien" para Mundo deportivo.

Para Daniel Juan, alcanzar la presidencia del Barça supondría cumplir una ilusión personal, pero también asumir un compromiso de enorme dimensión. No habla desde la distancia: ha vivido momentos cumbre del barcelonismo en primera persona, como las finales de Champions conquistadas en 2011 en Wembley ante el Manchester United y en 2015 en Berlín frente a la Juventus, además de varias finales de Copa del Rey en las que acompañó al equipo.

Su idea pasa por impulsar una candidatura modesta en recursos, alejada de grandes despliegues económicos, con la intención de introducir cambios en la gestión del club. El bisbalense se muestra crítico con la actual dirección y señala aspectos que, a su juicio, no se han gestionado correctamente: cuestiona la falta de claridad en determinadas decisiones, la desaparición de la grada de animación y las informaciones relacionadas con los plazos de regreso al Camp Nou. Comentó en una entrevista para el periodico.com