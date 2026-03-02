El regreso de Enith Salón a 'La Roja'

Enith Salón regresa a la Selección 857 días después. La futbolista moncadense no entraba en una convocatoria de ‘La Roja’ desde la última ventana de 2023, correspondiente a las últimas dos jornadas de la fase de grupos de la Nations League ante Italia y Suecia. Pero su gran nivel defendiendo la portería del Servette FC Chênois Féminin le han llevado a recibir la llamada de Sonia Bermúdez. Y no es para menos. En la liga suiza, a la que llegó en el mercado estival después de finalizar su contrato con el Valencia CF, ha causado sensación desde la primera jornada: es la portera con menos goles encajados de la Women’s Super League esta temporada.

La llegada de Enith al conjunto suizo, con el que tiene contrato hasta 2027, no fue casual. La directora deportiva del club es Marta Peiró , ex del Valencia que se retiró con 24 años a causa de la endometriosis. “Enith es una portera de clase mundial con una gran cantidad de cualidades: reflejos, juego de pies, relajación, abnegación y determinación. Da prioridad al equipo, es una auténtica jugadora de equipo. Con sólo 23 años, tiene un futuro brillante por delante, y estamos más que contentos de su llegada", confesó Peiró en declaraciones publicadas por el Servette FC.

La mejor de la liga suiza

Enith Salón no solo es una de las mejores jugadoras de su equipo, sino también de la liga suiza. En sus ocho meses luciendo la elástica del conjunto ‘Les Grenats’ no ha dejado a nadie indiferente. La de Moncada es la portera más difícil de batir en su competición doméstica: en sus 14 apariciones bajo los palos, ha logrado mantener la portería a cero en once de ellas (78,6%). Y la ‘mayor’ goleada que ha encajado fue en la victoria de su equipo frente al GC Zúrich por 2-3.

Imbatible con la Selección

La campeona del mundo solo ha tenido la oportunidad de defender el escudo de España en dos ocasiones y en ambos partidos logró mantener la portería a cero. La primera de ellas fue en un amistoso contra Argentina que se disputó en Melilla en noviembre de 2022 y que se ganó con solvencia por 7-0. Tras su primera aparición, no fue hasta febrero de 2023 cuando se puso los guantes por segunda —y última vez—, en un partido que se resolvió con victoria por 3-0 ante Jamaica en la primera de las tres finales que disputó España por el título de la Copa de Naciones.

El camino hacia la segunda

Este martes arranca el camino de la Selección hacia su segunda estrella. El combinado que dirige Sonia Bermúdez recibe a Islandia en el SkyFi Castalia, casa del CD Castellón, para afrontar el primer partido de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027. La seleccionadora vallecana ha tenido que confeccionar una lista atípica a causas de las numerosas bajas por lesión —pierde hasta cuatro titulares, como Cata Coll, Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri y Mapi León—y las ausencias de Esther González e Irene Paredes por motivos personales. Quien sí está es la moncadense Enith Salón.