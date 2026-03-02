Baja de última hora para el Real Madrid ante el Getafe
Aumenta la lista de bajas para el equipo de Arbeloa, que no se puede permitir pinchar ante el cuadro de Bordalás
El centrocampista francés Eduardo Camavinga es baja de última hora en el Real Madrid para la visita del Getafe CF este lunes 2 de marzo de 2026 en la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26, que se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu a las 21:00 horas.
Además, el delantero Kylian Mbappé tampoco estará disponible, lo que agrava aún más la situación de lesiones en el equipo blanco. Además, pierde a su máximo goleador, que se encuentra en plena lucha por hacerse con el pichichi del torneo, algo que podría incluso conseguir sin jugar más esta temporada, ya que cuenta con 23 dianas por las 16 de Muriqi, 13 de Lamine Yamal y 12 de Budimir.
El técnico blanco Álvaro Arbeloa ha citado a 23 futbolistas, recurriendo incluso a cuatro canteranos —Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch— para completar la nómina ante un tramo clave de la temporada.
La ausencia de Camavinga, según los últimos informes, se debe a un problema bucal (fuerte dolor de muelas) que le impidió entrenar y le deja fuera de la lista definitiva.
Bajas por lesión
- Kylian Mbappé: sigue recuperándose de molestias en la rodilla izquierda y no tiene fecha fija de regreso.
- Jude Bellingham: descartado por lesión muscular.
- Dani Ceballos: baja por lesión.
- Éder Militao: aún en recuperación.
- Raúl Asencio: fuera por un golpe sufrido en la vuelta de los ‘playoffs’ de Champions.
Por su parte, Dean Huijsen regresa a una convocatoria tras superar molestias musculares que le habían privado de los últimos compromisos.
Lista de convocados del Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Andriy Lunin
- Sergio Mestre
- Dani Carvajal
- David Alaba
- Trent Alexander-Arnold
- Álvaro Carreras
- Fran García
- Antonio Rüdiger
- Ferland Mendy
- Dean Huijsen
- Fede Valverde
- Aurélien Tchouaméni
- Arda Güler
- Jorge Cestero
- Manuel Ángel
- César Palacios
- Thiago Pitarch
- Vinícius Júnior
- Rodrygo Goes
- Gonzalo García
- Brahim Díaz
- Franco Mastantuono
Partido para no descolgarse del Barça
Con el Real Madrid necesitado de puntos para recuperar terreno en la clasificación, la enfermería amplia de Arbeloa obliga a un reajuste táctico crucial. El conjunto blanco busca mantener vivas sus opciones de título liguero frente a un Getafe que, en puestos complicados de tabla, aspira a sumar lejos del descenso.
