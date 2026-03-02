Renovado con Osasuna hasta 2029

Club Atlético Osasuna mueve ficha en su estructura deportiva. La entidad navarra ha sellado la continuidad de Braulio Vázquez y de José Antonio Prieto, conocido en el mundo del fútbol como ‘Cata’, asegurando su permanencia en el proyecto hasta junio de 2029. La decisión refuerza la apuesta del club por la estabilidad en los despachos, ampliando en tres temporadas el vínculo que ambos mantenían hasta ahora. La dirección rojilla blinda así a dos piezas clave en la planificación deportiva de los últimos años.

Acto oficial

La oficialización pública del acuerdo tendrá lugar este martes a las 17:30 horas en la sala de prensa de El Sadar, en un acto que contará con la presencia del presidente, Luis Sabalza

Las palabras de Braulio Vázquez

El vídeo difundido por el club repasa el camino recorrido en los últimos años con un mensaje cargado de simbolismo. Con la voz en off del presidente, se rememora el origen del proyecto en 2017, en Briviesca, punto de partida de una etapa que acabaría marcando el rumbo reciente de la entidad rojilla. Se pone en valor la transformación vivida desde entonces: el regreso a Primera División, la ampliación y consolidación de El Sadar, el duro golpe de la pandemia con casi dos cursos disputados sin público en las gradas y la histórica final de Copa en Sevilla, donde la afición tiñó la ciudad de rojo. También se recuerda la participación europea, breve pero significativa, que permitió al club pasear su escudo por el continente. El relato culmina con un guiño al futuro, regresando al mismo escenario donde todo comenzó, no desde la nostalgia, sino desde la ambición renovada.

Por su parte, Braulio Vázquez subrayó la dimensión del camino recorrido y el deseo de seguir construyendo: "Esta historia empezó en 2017 en un lugar inesperado y hoy seguimos escribiéndola con la misma ilusión". El director deportivo también quiso poner en valor el crecimiento colectivo del club:"Hemos vivido momentos muy duros, pero también noches que ya forman parte de la memoria del osasunismo. Ahora toca mirar hacia delante y seguir creciendo".

Noticias relacionadas

Braulio en el Sadar

Su etapa en la entidad rojilla arrancó en 2017, en pleno proceso de reestructuración institucional después del descenso a Segunda División. En aquel contexto de reconstrucción, la entidad apostó por Braulio Vázquez para liderar la planificación deportiva. A su lado aterrizó José Antonio Prieto, ‘Cata’, procedente del Real Valladolid, formando desde el primer día un tándem clave en la toma de decisiones. El proyecto no tuvo un camino inmediato hacia el éxito. El primer intento de regreso a la élite, con Diego Martínez en el banquillo, no culminó en ascenso. Sin embargo, la llegada posterior de Jagoba Arrasate marcó un punto de inflexión. Bajo su dirección, el equipo vivió seis campañas de notable rendimiento en Primera División. Más tarde, el ciclo continuó con Vicente Moreno y actualmente el banquillo está en manos de Alessio Lisci. En este periodo, la entidad navarra no solo recuperó su sitio en la máxima categoría, sino que logró asentarse con continuidad, firmando varias salvaciones solventes y alcanzando cotas que parecían lejanas años atrás. Destaca la histórica final de la Copa del Rey, la presencia en la UEFA Europa Conference League y la participación en la Supercopa de España, hitos que consolidan una etapa de estabilidad y crecimiento sostenido en El Sadar.