La salvaje agresión de Rudiger en el Madrid-Getafe: ¡Rodillazo en la cara!

Real Madrid y Getafe cierran la jornada 26 en el Santiago Bernabéu con un partido trascendental para ambos. Los blancos necesitan sumar tres puntos para seguir la estela del FC Barcelona y los azulones porque siguen inmersos en la lucha por la permanencia.

La primera mitad del partido, además de un gran plan por parte del Getafe, que ha encontrado su premio con el golazo de Satriano, ha estado marcada por una vergonzosa agresión de Antonio Rudiger sobre Diego Rico que el colegiado y el VAR han dejado incomprensiblemente sin castigo.

Rodillazo en la cara

En un lance del juego entre Thiago Pitarch y Diego Rico, el futbolista azulón ha terminado en el sulo fruto de un contacto natural en un partido de fútbol. Sin embargo, lo que no ha sido tan natural ha sido la acción de Rudiger, que ha tomado la decisión de hincar la rodilla sobre la cara de Diego Rico sin ningún tipo de sentido. El balón ya no estaba en juego y el jugador del Getafe estaba en el suelo. Un cruce de cables sin sentido, aunque lamentablemente con precedentes, del central del Real Madrid.

El VAR se lavó las manos

La acción ha terminado sin castigo, ni siquiera una tarjeta amarilla, aunque haya sido merecedora de tarjeta roja. El colegiado de campo, Muñiz Ruiz, no ha visto el lance en directo, por lo que no ha tomado ninguna decisión, pero lo realmente sangrante es la inacción de Pizarro Gómez en el VAR, que ha tenido decenas de repeticiones para ver la acción y aún así no ha querido avisar para que Muñiz Ruiz expulsara a Rudiger.

La acción no solo no terminó en tarjeta roja sino que no se señaló ni falta. Tras unos cuantos segundos con Diego Rico retorciéndose de dolor, el partido prosiguió con saque de banda a favor del conjunto blanco.