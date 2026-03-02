Arranca el camino hacia la segunda estrella

La cuenta atrás ha llegado a su fin. Este martes arranca el camino de la Selección hacia su segunda estrella. El combinado que dirige Sonia Bermúdez recibe a Islandia en el SkyFi Castalia, casa del CD Castellón, para afrontar el primer partido de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027. La seleccionadora vallecana ha tenido que confeccionar una lista atípica a causas de las numerosas bajas por lesión —pierde hasta cuatro titulares, como Cata Coll, Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri y Mapi León—y las ausencias de Esther González e Irene Paredes por motivos personales. Quien sí está es la moncadense Enith Salón, que no entraba en una convocatoria de ‘La Roja’ desde diciembre de 2023.

En la primera ventana del año, la Selección se enfrenta a los dos rivales más ‘asequibles’ del grupo: Islandia (3 de marzo en Castellón) y Ucrania (7 de marzo en Antalya, Turquía). El plato fuerte llegará en los meses de abril y junio, cuando ‘La Roja’ se mida ante Inglaterra. “La gente nos da por clasificadas, pero tenemos un grupo con rivales muy fuertes y actualmente cada cualquier equipo te compite”, reconoció Sonia Bermúdez, quién desde que se sentó en el banquillo de la absoluta tiene un balance de tres victorias, un empate, ocho goles a favor y ninguno en contra… También, un título: el de la Nations League.

Un duelo de alturas

“Sabemos que el rival que vamos a tener en Castellón nos va a exigir muchísimo”, apuntó Sonia Bermúdez. La seleccionadora vallecana avisó de que “las islandesas son muy altas, muy físicas y muy fuertes”. El primero de los calificativos no es baladí. Contra Islandia se librará un duelo de altura, donde su jugadora más alta mide 188 centímetros —la portera, Cecilía Rán Rúnarsdóttir— frente a los 179 centímetros de estatura de Edna Imade. La brecha también llama la atención en el extremo opuesto: Hildur Antonsdóttir, del Madrid CFF, es la más baja del combinado islandés con 165 centímetros, una cifra que, sin embargo, supera la estatura de hasta siete futbolistas de la selección española.

El combinado español se ha enfrentado a la selección nórdica, que actualmente ocupa el puesto 16 en el ranking FIFA, en cinco ocasiones —la última, un amistoso en 2017— con un balance de una victoria por 6-1, una derrota por 3-0 y tres empates. Casi una década después, españolas e islandesas se vuelven a ver las caras en un contexto totalmente diferente. Porque en el transcurso de estos años, ‘La Roja’ se ha convertido en la selección de referencia, mientras que las islandesas han fracasado en cada uno de sus intentos de alcanzar su primera participación en un Mundial.

El regreso de Enith Salón

La futbolista moncadense, que no ha dejado a nadie indiferente en su llegada al Servette FC, no entraba en una convocatoria desde los últimos dos partidos de 2023 que enfrentaron a ‘La Roja’ frente a Italia y Suecia. 857 días tuvieron que pasar para que Enith Salón recibiese, esta vez, la llamada de Sonia Bermúdez. La campeona del mundo, apenas ha jugado dos partidos con la selección y en ambos mantuvo la portería a cero: 7-0 ante Argentina en un amistoso en 2022 y 3-0 frente a Jamaica en la Copa de Naciones en 2023.

Enith Salón, el día de su deubt con la Selección española absoluta / SEFutbolFem

La primera llamada de la absoluta

Las nuevas generaciones se abren paso. La primera lista de 2026 ha desbloqueado hasta cuatro nuevos rostros: Aiara Aguirrezabala(17 años), Sandra Villafañe (20 años), Martina Fernández (20 años) y Ornella Vignola (21 años). Las bajas por lesión han sido las ‘culpables’ de este gran estreno en la convocatoria, donde Sonia Bermúdez no ha podido contar con Cata Coll, Mapi León, Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri ni con Silvia Lloris, que se perfilaba como la posible alternativa para el eje de la zaga. Pero, sea por el motivo que sea, queda demostrado que el fútbol español es una cuna de talento.

Esta temporada, Aguirrezabala se convirtió en la bigoleadora más joven de la historia de Liga F, con 16 años y 333 días. La lateral de la Real Sociedad marcó dos golazos ante el Madrid CFF. Pero no solo hizo historia con la camiseta txuri-urdin, también sabe lo que es proclamarse campeona del mundo con España sub-17 y campeona de Europa sub-19. Otra de las jugadoras que ha recibido la primera llamada de la absoluta es Villafañe. La central del Madrid CFF es la única futbolista de su equipo que lo ha jugado todo en Liga: ha salido como titular y completado los 90 minutos de las 21 jornadas disputadas hasta la fecha.

Noticias relacionadas

Y del Everton han aterrizado Martina Martínez y Ornella Vignola —también Inma Gabarro, pero la sevillana ya debutó en 2022 contra Argentina— . La primera de ellas, la defensa, es titular indiscutible en el equipo inglés, tras salir definitivamente el verano pasado de Can Barça en busca de oportunidades. Y vaya sí le han llegado. También para Vignola, quien se estrenó en la Women’s Super League de la mejor manera: con hat-trick en la victoria del conjunto ‘toffee’ frente al Liverpool en el derbi de Merseyside.