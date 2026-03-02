La vuelta entre Barcelona y Atlético podría definir el futuro de Antoine Griezmann

El duelo entre FC Barcelona y Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey no solo decidirá qué equipo pelea por el título el próximo 18 de abril en Sevilla. También puede influir directamente en el futuro de Antoine Griezmann, cuya continuidad en el conjunto rojiblanco está siendo cuestionada en las últimas semanas.

El contundente 4-0 logrado por el Atlético en el partido de ida en el Riyadh Air Metropolitano coloca a los de Diego Simeone con un pie y medio en la final. Sin embargo, el contexto competitivo y el escenario del encuentro invitan a pensar en un partido abierto, con un Barcelona obligado a asumir riesgos desde el primer minuto.

Una vuelta con aroma a sentencia… o a gesta

El FC Barcelona afronta el choque con la necesidad de salir a tumba abierta. El equipo azulgrana sabe que solo una actuación prácticamente perfecta le permitiría soñar con la remontada. Esa propuesta ofensiva podría convertirse, a su vez, en el mejor aliado del Atlético de Madrid, que se siente cómodo explotando los espacios y castigando al contragolpe.

En ese escenario, el nombre propio vuelve a ser el de Antoine Griezmann. El delantero francés, máximo goleador histórico del Atlético, podría tener una noche decisiva tanto en lo deportivo como en lo simbólico. Eliminar al Barcelona y acercarse a un nuevo título reforzaría su legado como una de las mayores leyendas del club colchonero.

Griezmann, entre la gloria rojiblanca y la tentación de la MLS

Más allá del resultado, el foco mediático apunta directamente al futuro del “Principito”. Según ha informado el medio estadounidense The Athletic, el Orlando City mantiene negociaciones avanzadas para intentar cerrar su fichaje antes de que finalice el primer mercado de la Major League Soccer el próximo 26 de marzo.

Archivo - Los jugadores del Atlético de Madrid Antoine Griezmann y Julián Álvarez, en un partido de Liga de Campeones. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Por el momento no existe un acuerdo formal, pero la presión desde Estados Unidos es real. Griezmann, que cumplirá 35 años el 21 de marzo, se encuentra ante una decisión trascendental: emprender una nueva aventura en la MLS o prolongar su etapa en el Atlético de Madrid.

Diversas fuentes consideran poco probable una salida inmediata antes del verano. El motivo principal es deportivo. El Atlético está en plena lucha por títulos y podría disputar la final de la Copa del Rey el 18 de abril en el Estadio de La Cartuja. Abandonar el proyecto en este momento supondría renunciar a la posibilidad de despedirse por todo lo alto.

Una posible final… y un reencuentro con su club formativo

Si el Atlético certifica su pase, podría medirse en la final a la Real Sociedad, siempre que el conjunto txuri-urdin supere su eliminatoria. El componente emocional sería evidente: la Real Sociedad es el club formativo de Griezmann, la entidad que apostó por él desde su juventud y donde se consolidó en la élite del fútbol español antes de dar el salto definitivo.

Antoine Griezmann of Atletico de Madrid looks on during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on December 2, 2025 in Barcelona, Spain. AFP7 02/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SPAIN;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona v Atletico de Madrid - La Liga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Un hipotético enfrentamiento en la final añadiría un matiz sentimental a la cita. Para el delantero francés, medirse al equipo que impulsó su carrera profesional podría suponer un momento especialmente significativo en un contexto donde su futuro está en el aire.

Calendario, ambición y decisión final

Convertido ya en máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, Griezmann podría cerrar su etapa en la capital como leyenda indiscutible y con una nueva Copa del Rey bajo el brazo. Ese escenario haría aún más compleja cualquier decisión precipitada antes del verano.

Antoine Griezmann of Atletico de Madrid celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Levante UD at Riyadh Air Metropolitano on November 08, 2025 in Madrid, Spain. AFP7 08/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Atletico de Madrid v Levante UD - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Orlando City acelera las gestiones antes del cierre de mercado en la MLS, pero el desenlace dependerá de la voluntad del futbolista y de la postura firme del club rojiblanco. La vuelta ante el Barcelona no solo puede sellar el pase a la final: puede empezar a definir el futuro inmediato de Antoine Griezmann.

Noticias relacionadas

La eliminatoria, en definitiva, trasciende lo estrictamente futbolístico. Entre la épica, los títulos y la posibilidad de un nuevo desafío en Estados Unidos, el francés se encuentra ante una de las decisiones más importantes de su carrera. Y todo podría empezar a resolverse sobre el césped.