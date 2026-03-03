25 años del error más sonado de Oliver Kahn: "Siempre creí que podía hacerlo"

Hace 25 años, el mítico Oliver Kahn protagonizó una de las escenas más insólitas del fútbol europeo: marcó un gol… rematando de puños. La acción, tan espectacular como antirreglamentaria, fue anulada de inmediato y terminó con su expulsión. Hoy, el exportero alemán lo recuerda con humor.

El gol imposible de Oliver Kahn que acabó en expulsión

El 3 de marzo de 2001 dejó una imagen difícil de olvidar para los aficionados. En una jugada a balón parado, Kahn se sumó al ataque en los minutos finales. En medio del área rival, el guardameta conectó el balón con ambos puños y lo envió al fondo de la red.

La celebración duró apenas unos segundos. El árbitro invalidó el tanto y mostró la tarjeta roja al portero, recordando una norma básica del reglamento: los guardametas no pueden tocar el balón con las manos fuera de su propia área, y mucho menos marcar de esa forma en el área contraria.

Aquel día no hubo gol en su estadística oficial, pero sí una anécdota que con el tiempo se convirtió en parte de su leyenda.

El mensaje viral 25 años después

Coincidiendo con el aniversario, Kahn compartió el vídeo de la jugada en su perfil de X (antes Twitter) junto a un comentario cargado de ironía: “Hace exactamente 25 años, marqué mi primer —y único— gol profesional. Al contrario de lo que creía en aquel momento, a los porteros no se les permite tocar el balón con las manos en ambas áreas. El gol fue anulado y me expulsaron, pero aun así me gané el estatus de leyenda.”

El mensaje se ha viralizado rápidamente, generando miles de interacciones y comentarios de aficionados que recuerdan al exportero como uno de los grandes iconos del fútbol alemán.

Una leyenda más allá de la anécdota

Más allá de esta curiosidad, Kahn construyó una carrera histórica, especialmente en el FC Bayern Munich, donde se consolidó como uno de los mejores porteros de su generación. También fue capitán de la selección alemana y subcampeón del mundo en 2002.

Su fuerte carácter competitivo y su liderazgo bajo palos marcaron una era. Sin embargo, esta escena surrealista demuestra que incluso las mayores figuras del deporte tienen capítulos inesperados en su trayectoria.

Veinticinco años después, el “gol de puños” sigue siendo una de esas historias que combinan reglamento, épica y humor. Y como el propio Kahn reconoce, aunque el tanto nunca subió al marcador, sí contribuyó a reforzar su condición de leyenda.