¡Escandaloso! Todas las agresiones del Real Madrid que han sido perdonadas

Además de por la sorprendente victoria del Getafe, el partido de este lunes entre el Real Madrid y el conjunto azulón en el Santiago Bernabéu estuvo marcado por la salvaje agresión de Antonio Rudiger a Diego Rico. El central del Real Madrid, reincidente en este tipo de acciones, le propinó un rodillazo en la cara al jugar del Getafe sin ningún tipo de sentido ni necesidad, además de manera completamente evitable.

El señor colegiado, Muñiz Ruiz, no lo vio o no quiso verlo sobre el terreno de juego, aunque lo verdaderamente sangrante fue la inacción desde el VAR de Pizarro Gómez, que decidió que el tema no iba con él a pesar de que su trabajo es literalmente ese: condenar con expulsión las agresiones que no haya visto el árbitro de campo. La jugada, cómicamente, acabó en saque de banda para el Real Madrid.

El catálogo de agresiones suma y sigue

No por ser reincidente deja de ser motivo de denuncia, aunque la realidad es que el aficionado al fútbol está ya bastante acostumbrado a este tipo de situaciones cuando se trata del equipo que juega de color blanco. En las últimas semanas, la de Rudiger no ha sido la única agresión perdonada al Real Madrid, y si no que se lo pregunten a Dahl, jugador el Benfica, que hace pocas semanas recibió un 'guantazo' de Fede Valverde que, sorpresa, también quedó impune.

Federico Valverde y Dahl protagonizaron un choque que, visto en la repetición, estuvo lejos de ser un choque, sino toda una agresión. Desde Lisboa se habló de una agresión no sancionada y lo cierto es que gran parte del mundo del fútbol se enfadó por un nuevo favor al Real Madrid. De hecho cualquier jugador de otro equipo habría visto la roja, pero el 'pajarito' metió un derechazo al mentón del rival y se quedó sin sanción. La acción encendió el debate mediático sobre el listón disciplinario en Europa y volvió a colocar al club blanco en el centro de la controversia, debido a su historial de favores en Europa.

Endrick tuvo la suya el año pasado

Otra de las más sonadas ocurrió el año pasado durante un Real Madrid-Alavés y tuvo a Endrick como protagonista. El jugador brasileño, ahora en el Olympique de Lyon, le propinó un patadón en las partes nobles a Santiago Mouriño totalmente a propósito y sin balón de por medio. Lo que comúnmente se conoce como una roja de libro, salvo que sea jugador del Real Madrid el agresor, claro.

Estas son solo algunas de las últimas agresiones de jugadores del Real Madrid que han terminado sin castigo en los últimos meses, probablemente las más escandalosas. Ninguna de estas salvajes acciones terminó con la sanción que merecía, lo que inevitablemente da luz verde a que se sigan produciendo.

La última de Rudiger incendia las redes

La más reciente es la de Rudiger y está causando un gran revuelo en redes, con miles de usuarios que no dan crédito con lo sucedido. Las voces más autorizadas del periodismo español también han alzado la voz, como por ejemplo Juanma Castaño, que no se ha cortado en su programa 'Tiempo de Juego': "Para mí es una agresión de varios partidos. No entiendo qué es lo que le falta por ver a Pedro Martín en el primer rodillazo para no ver que la intención de Rüdiger es darle un rodillazo en la cara al jugador del Getafe", explicó.