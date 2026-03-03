Alemania no aguanta más a Rudiger: "No debería ir al Mundial"

La selección de Alemania se ha visto envuelta en una polémica deportiva y mediática tras la actuación del central Antonio Rüdiger en el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Getafe CF. Una acción violenta protagonizada por el defensor germano ha desatado duras críticas en su país y ha puesto en cuestión su presencia en la próxima Copa Mundial de la FIFA. Durante el encuentro disputado en el Santiago Bernabéu, Rüdiger impactó con su rodilla en el rostro del defensa azulón Diego Rico en una acción que muchos consideran excesiva y claramente evitable. Ni el colegiado ni el VAR castigaron la jugada, lo que ha incrementado aún más la controversia en los medios.

En Alemania, el diario Bild y diversos comentaristas deportivos no han dudado en calificar la jugada como un “atentado” antes que una simple falta, subrayando la falta de autocontrol del internacional alemán y recordando antecedentes de conductas polémicas fuera del campo. Según estos sectores de la prensa, este tipo de actitudes “inaceptables” lo descalificarían para representar al país en un torneo de la magnitud de un Mundial.

La polémica se ha trasladado también al seleccionador nacional, Julian Nagelsmann, quien ha advertido que ningún jugador es imprescindible y que las transgresiones reiteradas no serán toleradas si se ponen por delante del interés colectivo. Además, desde Alemania se destaca que la escuadra germana cuenta con alternativas defensivas suficientes como para prescindir de Rüdiger sin que ello afecte sensiblemente al rendimiento deportivo del equipo.

Expertos y ex árbitros consultados en medios españoles han ido más allá, calificando la acción como una agresión que, bajo criterios estrictos del reglamento, debería haber supuesto incluso una expulsión directa. Este debate sobre la interpretación y la aplicación de la disciplina arbitral alimenta aún más la discusión sobre la idoneidad del defensa para vestir la camiseta de su selección en el torneo internacional.