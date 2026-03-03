Alojamientos repletos y entradas a precio de oro en EEUU a 100 días del Mundial

A solo 100 días de que empiece el Mundial de fútbol de Norteamérica, las once sedes de Estados Unidos se preparan para acoger la gran mayoría de los partidos con cientos de hoteles colgando el cartel de habitaciones agotadas y las páginas de reventa de entradas cobrando miles de dólares por asiento.

México, Canadá y Estados Unidos acogerán del 11 de junio al 19 de julio de 2026 el Mundial de fútbol masculino más caro de la historia para los aficionados, además del que se prevé que sea el más multitudinario hasta la fecha.

La FIFA anunció recientemente haber recibido alrededor de 500 millones de solicitudes de entradas para el total de 104 partidos que se disputarán este verano, en la primera edición con 48 selecciones participantes.

De media, esto se traduce en unas 5 millones de solicitudes para cada partido de fútbol en estadios que tendrán alrededor de 70.000 asientos.

El Colombia-Portugal, de récord

De acuerdo con la FIFA, el Colombia-Portugal que cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami fue el encuentro más solicitado, seguido por el México-Corea del Sur, la final de Nueva York/Nueva Jersey y el partido inaugural México-Sudáfrica.

El duelo entre la Colombia de James Rodríguez y la Portugal de Cristiano Ronaldo se vendió en la lotería de la FIFA entre 265 y 700 dólares por entrada, casi una vez y media el salario mínimo mensual del país cafetero.

Sin embargo, a menos de tres meses para el encuentro y a la espera de la última ventana oficial de compra de entradas que FIFA abrirá en abril, el ticket más barato para ver el partido en canales no oficiales como StubHub ronda los 2.300 dólares, mientras que los asientos VIP ofrecidos cuestan unos 38.000 dólares.

Encontrar hoteles sin dejarte el sueldo, un imposible

Para ver el debut de la Argentina de Leo Messi, que se estrenará contra Argelia el 16 de junio, la ciudad de Kansas City (estado de Missouri, en la frontera con Kansas) ya ha agotado más del 70 % de los alojamientos disponibles en la página web Booking.com para la noche previa y la del encuentro.

De los poco más de 60 alojamientos todavía disponibles, el precio más habitual para dos personas esas dos noches es de unos 700 dólares y el más caro, de alrededor de unos 5.000 dólares.

La sede de Nueva York/Nueva Jersey tiene la particularidad de que el Metlife Stadium se encuentra en el estado de Nueva Jersey, a más de una hora en transporte público de la isla de Manhattan, lugar donde hay la mayoría de oferta de hoteles y alojamientos.

Brasil, la selección más laureada de los Mundiales, se estrenará en Nueva York/Nueva Jersey contra Marruecos el 13 de junio. La mitad de los hoteles cerca del Metlife Stadium ya están llenos para la noche anterior y la del debut de la pentacampeona, mientras que los que aún tienen disponibilidad fluctúan entre los 2.300 y los 7.100 dólares, según el portal de viajes Booking.

Para el 18 y 19 de julio, noche previa y día de la final que coronará el nuevo campeón del mundo también en el Metlife Stadium, en Booking en la ciudad de Nueva York solo quedan unos 200 alojamientos de los más de 1.600 de los que normalmente dispone, con precios entre 1.000 y 2.000 dólares en Manhattan, mientras que en Nueva Jersey llegan a unos 8.000 dólares.

Fuerte crítica internacional

Los precios de las entradas han copado la feroz crítica internacional en los meses previos al Mundial. Football Supporters Europe (FSE), una de las principales asociaciones de aficionados de fútbol en Europa, los describió como "una traición monumental a la tradición de la Copa del Mundo".

A estos altos costes de los precios de las entradas y de los alojamientos, los aficionados de todo el mundo que se desplazarán al Mundial también tendrán que lidiar con otros factores económicos como los vuelos por todo el continente norteamericano, los gastos y dificultades en los visados para entrar en EE. UU. como turista -además de la creciente polémica con cuerpos de inmigración como ICE- y el elevado precio de la restauración en el país.

Por su parte, FIFA también ha afrontado en los últimos meses diversos problemas logísticos y de organización. Desde los cambios de rumbo con los precios de las entradas hasta solicitudes por parte de Irán y Egipto de no disputar el partido del orgullo LGTBIQ+, programado para el 26 de junio en la sede de Seattle, ciudad tradicionalmente progresista. Tanto en Irán como en Egipto la homosexualidad es ilegal.

España, en el grupo H con el 'coco' charrúa

De los 12 grupos de la primera fase del Mundial hay uno que nos interesa por encima del resto, el de España. La actual campeona de Europa quedó encuadrada, tras el sorteo del pasado 5 de diciembre, junto a la debutante Cabo Verde, la inexperta Arabia Saudí y la bicampeona del mundo Uruguay.

La selección de Luis de la Fuente debutará ante Cabo Verde el día 15 a las 18:00 horas., seguirá ante Arabia Saudí el día 21 también a la misma hora y es muy probable que se juegue la primera plaza de grupo ante Uruguay en la madrugada del día 27, a las 02:00 horas de España.