El futuro de Arbeloa en el Madrid se tambalea

El margen se estrecha para Álvaro Arbeloa. La derrota ante el Getafe CF ha dejado al Real Madrid CF tocado en lo futbolístico y en lo emocional. Marzo no perdona y el calendario aprieta: la eliminatoria de Champions frente al Manchester City y el derbi liguero contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu el 22 de marzo, antes del parón FIFA, asoman como el posible límite de la paciencia del madridismo.

El equipo gana, pero no convence. Y cuando pierde, lo hace con una sensación de equipo desdibujado, sin plan reconocible, con fases de juego planas. En el Bernabéu ya hubo silbidos. Incluso se escuchó el ‘Florentino dimisión’ en momentos de frustración. El crédito se agota y la paciencia no ese buen acompañante en el Madrid.

El cruce ante el Manchester City, prueba clave en Champions. / AP/LaPresse

Un mes que puede decidirlo todo

La eliminatoria ante el City es más que un cruce europeo. Es una prueba. El Madrid necesita competir con orden, minimizar errores y, sobre todo, transmitir sensación de control. Porque cuando el equipo de Arbeloa entra en intercambios abiertos, pierde estructura. Y ante el City, cada detalle penaliza.

En Liga, el derbi del 22 de marzo es una final anticipada. El Atlético llegará con su plan claro. El Bernabéu, con el termómetro alto. Si el equipo no responde, el ruido crecerá. Y el ruido, en el Madrid, siempre acaba teniendo consecuencias.

El madridismo ya ha mostrado señales de hartazgo. El Bernabéu quiere un equipo reconocible, competitivo y dominante. No basta con sobrevivir a los partidos; hay que imponerlos. Marzo decidirá mucho. City y Atlético no solo medirán el nivel del equipo. Medirán el futuro de Arbeloa. Porque en el Madrid, el tiempo no se mide en meses, se mide en días.

Hay una idea instalada: el Madrid ni suma ni enamora. Alterna buenos tramos con desconexiones preocupantes. Las salidas de balón son irregulares, la presión no siempre coordina y el centro del campo pierde continuidad cuando el partido se rompe. En defensa, el equipo sufre cuando debe replegar muchos minutos.

No es un juicio definitivo. Es una fotografía del momento. Arbeloa tiene o tenía el respaldo de Florentino Pérez, pero la exigencia del escudo no concede tregua. En el Madrid, el resultado sostiene; el juego convence. Cuando falta una de las dos, la discusión se enciende.

El Atlético visitará el Bernabéu el 22 de marzo en un duelo decisivo / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El dato de la vergüenza entre Arbeloa y Xabi Alonso

Las derrotas de la etapa de Arbeloa se analizan con lupa y, sobre todo, en comparación con el ciclo anterior. El listado incomoda:

Albacete : eliminación estrepitosa en Copa del Rey.

: eliminación estrepitosa en Copa del Rey. Benfica : fuera del Top 8 de Champions, donde sí estaban con Xabi Alonso.

: fuera del Top 8 de Champions, donde sí estaban con Xabi Alonso. Osasuna : remontada sufrida en Liga.

: remontada sufrida en Liga. Getafe: derrota en el Bernabéu y golpe al liderato.

El contraste con la etapa de Xabi Alonso tampoco es amable. Entonces hubo tropiezos duros —Atlético 5-2 en Liga, 1-0 en Anfield ante el Liverpool FC, 1-2 frente al RC Celta, 1-2 contra el City y 3-2 ante el FC Barcelona en Supercopa—, pero el equipo mostraba una idea más definida, un hilo conductor que hoy se echa en falta. Esa es la comparación que más duele en el debate público.

Klopp, Ancelotti... las opciones en el horizonte de Florentino Pérez

En los despachos se impone la calma. No habrá movimientos antes del verano. Pero los nombres circulan. Jürgen Klopp ha sido vinculado en rumores recurrentes. También Davide Ancelotti aparece como alternativa de continuidad en el modelo. Son escenarios hipotéticos, condicionados a cómo cierre el curso el equipo.

Parte del estadio mostró su descontento en el último partido. / Juanjo Martín / EFE

La dirección del club sabe que el contexto manda. Si marzo sale cruz, el debate se intensificará. Si sale cara, Arbeloa recuperará aire. Así de simple. Así de crudo.