Fútbol
El Atlético alcanza la final de la Copa tras sufrir hasta el final ante un gran Barça
El equipo azulgrana se despide de la competición pese a quedarse a un gol de igualar la eliminatoria (3-0)
El Atlético de Madrid frustró este martes el intento de remontada del Barcelona, que logró una victoria insuficiente en el Camp Nou (3-0) en la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey, e hizo valer el 4-0 de la ida para clasificarse para la final.
El conjunto azulgrana, que perdió por lesión a Jules Kounde y a su sustituto Alejandro Balde, recortó a la desventaja con los tantos en la primera mitad de Marc Bernal, en el minuto 29, y de Raphinha, en el 47+ de penalti, y nuevamente de Bernal en el minuto 72, pero se quedó a una diana de forzar la prórroga.
- Sadiq saca los colores a Ron Gourlay y Miguel Ángel Corona en el Valencia CF
- Unai Núñez, un seguro de vida para el Valencia CF: 'Estoy muy cómodo y creo que se ve reflejado en el campo
- El dato que explica la dimensión de Guido en el Valencia CF
- Parte médico del Valencia CF de Agirrezabala: Viaje de emergencia a Vitoria
- El Alavés visitará al Valencia CF con dos bajas importantes
- Lucas Beltrán habla claro sobre su futuro en el Valencia CF: 'Obviamente...
- Así acaba el Valencia CF la jornada 26: la lucha por la permanencia, al rojo vivo
- Parte médico de Copete: lesión y tiempo de baja del central del Valencia CF