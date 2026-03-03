La defensa de Rafa Mir ante la denuncia de El Hilali: "Si soy más moro yo que él"

El programa "El día después", de Movistar+, ofreció este lunes nuevas imágenes de los tres minutos en los que el juego del Elche-Espanyol estuvo detenido, en su tramo final, por el pique entre Rafa Mir y Omar El Hilali, en el que el futbolista del Espanyol denunció al árbitro un comentario racista del franjiverde, recogido por este en el acta y por el que activó el protocolo contra el racismo.

Ya se sabían las versiones opuestas de los dos futbolistas. "Viniste en patera", asegura El Hilali que le dijo Mir. "Te voy a arrancar la cabeza", ofrece como argumento, quitándole el componente racista, el delantero del conjunto ilicitano. En las imágenes del programa de Movistar+ se pueden ver los momentos de nerviosismo entre jugadores de los dos equipos, discutiendo sobre lo que uno le había dicho al otro.

La versión de Rafa Mir

En un momento del vídeo, Mir niega haber llamado "moro" a su rival del domingo. "Que le he dicho moro o no sé qué. Si soy más moro yo que él", le comenta Rafa Mir, sobre el césped, a otro futbolista. También se ve a otros dos jugadores del Espanyol, aparte del propio El Hilali, recriminando sus palabras al murciano, llamándole "payaso" y "cagón". "Vaya currículum tienes", le espeta Terrats.

Momentos de tensión tras el pique entre Rafa Mir y Omar Hilali / Matías Segarra

En su defensa, Mir apunta a que el primero en insultarle es El Hilali, que también se tapa la boca, como el futbolista del Elche, en el momento del pique entre ambos. Desde el entorno franjiverde consideran que el lateral del Espanyol buscó al "10" franjiverde desde el inicio del partido, con continuos enfrentamientos que finalmente derivaron en la bronca del minuto 78, en la que se denuncia el comentario racista de Rafa Mir, además de apuntar a que en la mencionada trifulca el primer insulto, sin desvelar cuál es, llega por parte del hispanomarroquí.

