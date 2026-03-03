Franco Mastantuono se enfrenta a una dura sanción tras insultar gravemente a Muñiz Ruiz

La polémica expulsión de Franco Mastantuono en el duelo entre el Real Madrid CF y el Getafe CF sigue generando debate más allá del resultado. El joven centrocampista argentino vio la tarjeta roja en los instantes finales tras dirigirse al árbitro con expresiones de protesta que fueron recogidas en el acta, lo que podrían acarrearle consecuencias disciplinarias.

Según quedó reflejado, Mastantuono se encaró con el colegiado en el tiempo añadido, en un contexto de máxima tensión por la derrota blanca. La acción fue interpretada como una falta de respeto hacia la autoridad arbitral, motivo por el que fue expulsado de forma directa. La escena no pasó desapercibida ni para el público ni para el banquillo, que intentó frenar al futbolista sin éxito.

Las cámaras delatan una sanción mayor

Más allá de la sanción automática que conlleva una roja directa, el caso podría ir a mayores. Si el Comité Técnico de Árbitros considera que las palabras del jugador encajan dentro de un supuesto de desconsideración grave o insulto, el expediente disciplinario podría endurecerse.

En ese escenario, la suspensión no se limitaría a un solo encuentro y podría ampliarse en función de la valoración que se haga del acta arbitral y de las imágenes. En el entorno del club reina la prudencia a la espera de conocer la resolución oficial, consciente de que el argentino estuvo tan desafortunado fuera como dentro del campo.