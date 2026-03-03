Insólito: La sorprendente prohibición de Nuno Espírito Santo a Adama Traoré

El entrenador del West Ham United, Nuno Espírito Santo, ha tomado una decisión poco habitual con Adama Traoré desde su llegada al club en el pasado mercado invernal. El español, conocido por su físico musculoso, ha recibido la prohibición de ir al gimnasio para levantar pesas, algo que ha generado sorpresa e interés entre los aficionados.

Traoré, que todavía no ha sido titular con el conjunto londinense pero es un habitual en las rotaciones del equipo, destaca especialmente por su físico. El que fuera canterano del Barça es descrito como un muro gracias a su genética, y precisamente esta característica ha motivado la medida adoptada por el técnico portugués. En Inglaterra, su musculatura ha sido tema de debate, ya que muchos consideran que no necesita tener tanta masa muscular, pues eso le podría estar haciendo perder velocidad en el terreno de juego.

En rueda de prensa, Nuno explicó que han prohibido al jugador español levantar pesas, ya que “no necesita ganar más músculo”. El técnico añadió que ya tiene suficiente peso y que, en lugar de centrarse en el trabajo de fuerza tradicional, realizará trabajo preventivo en el gimnasio para cuidar su cuerpo sin dificultar su explosividad.

Motivos tácticos... y técnicos

El entrenador también quiso poner en valor la importancia de Traoré dentro del equipo. Nuno afirmó que “no hay muchos jugadores en el fútbol mundial” con su combinación de habilidad, ritmo y destreza en el uno contra uno, y destacó que el extremo es un talento que hay que aprovechar. Sin embargo, reconoció que aún necesita tiempo para adaptarse a la dinámica del equipo y comprender todas las exigencias del sistema de juego.

Noticias relacionadas

Adama Traoré, en su presentación con el West Ham / West Ham

Aunque Traoré ha tenido participación como suplente en la Premier League, su oportunidad de ser titular llegará conforme se adapte mejor al estilo del equipo. Por ahora, la medida de evitar el gimnasio con pesas parece encaminada a preservar sus cualidades naturales y su velocidad, dos aspectos que Nuno considera claves para su rendimiento.