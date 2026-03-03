La Nucía acoge un Torneo Internacional de Selecciones Sub-19 esta semana

“La Nucía International Tournament U19” reúne esta semana a las selecciones Sub-19 femeninas de fútbol de Noruega, Suecia, Italia, Francia, Alemania y Dinamarca. Este torneo internacional se desarrollará del 3 al 6 de marzo en los campos de “La Nucía Football Center” y el Estadi Olímpic Camilo Cano. Un certamen de fútbol de primer nivel con algunas de las mejores promesas del fútbol europeo. Todos los partidos son a puerta abierta, no hace falta entrada.

“La Nucía, Ciudad del Deporte” es la sede de este “La Nucía International Tournament Women U19”, acogiendo la mayoría de los partidos programados en el Estadi Olímpic y en los campos de fútbol de “La Nucía Football Center”. Un evento deportivo internacional organizado por la Federación Noruega de Fútbol (Norges Football Forbund), Marbella Football Center, Escape Travel y el Ayuntamiento de La Nucía.

En la presentación asistieron Andrés Roldán, CEO Marbella Football Center; Bernabé Cano, alcalde de La Nucía; Simon Day, director del Torneo y Bjorn Lerdalen, representante Federación Noruega de Futbol.

Partidos y horarios de las dos jornadas

Este “La Nucía International Tournament Women U19” 2026 arranca este martes 3 de marzo a las 13:00 horas en el Estadi Olímpic con el partido Noruega vs. Dinamarca y continuará a las 15:30 horas con el Francia vs. Italia en el campo 1 La Nucía Football Center. Esta primera jornada finalizará con el Alemania vs. Suecia a las 18:00 horas en el Estadi Olímpic Camilo Cano.

La segunda y última jornada será el viernes 6 de marzo con los encuentros: Noruega vs. Francia a las 12:00 horas en el campo 1 de La Nucía Football Center, Dinamarca vs. Suecia a las 14:00 horas en el Melià Villaitana e Italia vs. Alemania a las 16:30 horas en el campo 1 de La Nucía Football Center

Todos los partidos están abiertos al público. No se requiere entrada física.

La Nucía: Destino Fútbol Internacional

Este evento es parte del proyecto y de la apuesta por el turismo deportivo de La Nucía como destino de fútbol internacional, gracias con las instalaciones “La Nucía Football Center” y de la Ciudad Deportiva Camilo Cano, que acogen en estos meses numerosos equipos para sus concentraciones y partidos profesionales.

La instalación de “La Nucía Football Center” está formada por 3 campos de fútbol de césped natural (2 de fútbol 11 y 1 de fútbol 8), junto al Estadi Olímpic Camilo Cano y ocupa una superficie de 27.000 metros cuadrados.