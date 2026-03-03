Oficial: Quique Sánchez Flores se convierte en nuevo entrenador del Alavés tras la salida de Eduardo Coudet

El Deportivo Alavés ha anunciado que Eduardo “Chacho” Coudet ha dejado de ser entrenador del primer equipo, poniendo fin a su etapa al frente del banquillo babazorro después de casi una temporada y media. Según informaciones recientes, el técnico argentino está en proceso de cerrar su fichaje por River Plate, donde ocuparía el puesto de entrenador en sustitución de Marcelo Gallardo.

Coudet, que llegó a Vitoria-Gasteiz en diciembre de 2024 y renovó su contrato con el Alavés hasta junio de 2026 tras lograr la permanencia en Primera División la temporada pasada, ha concluido así su paso por el club babazorro en un momento crucial para la entidad, inmersa en la pelea por la salvación y tocada tras caer ante el Levante.

COUDET EN EL CIUTAT / sd

Con la marcha de Coudet prácticamente consumada, el Alavés ha anunciado la contratación de Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador, con la intención de asumir el mando del equipo de inmediato con tal de conseguir la ansiada permanencia en Primera División.

COMUNICADO OFICIAL

Eduardo Coudet no continuará como entrenador del primer equipo albiazul. El Deportivo Alavés y el técnico argentino han alcanzado un acuerdo de desvinculación y finaliza así la etapa de Coudet al frente del banquillo albiazul.

Chacho Coudet se hizo cargo del banquillo del Deportivo Alavés el 2 de diciembre de 2024 y, desde entonces, ha dirigido al equipo en 55 partidos oficiales entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey.

El Club agradece a Eduardo Coudet y a su cuerpo técnico el trabajo realizado durante esta etapa al frente del banquillo albiazul. El Deportivo Alavés le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales.

A su vez, el Deportivo Alavés ha alcanzado un acuerdo con Quique Sánchez Flores para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo hasta 2028.

Con una amplia y contrastada trayectoria en los banquillos, Quique Sánchez Flores cuenta con una sólida experiencia tanto en LALIGA como en competiciones europeas. A lo largo de su carrera ha dirigido a clubes históricos del fútbol español e internacional, consolidándose como un técnico de prestigio y carácter competitivo.

El nuevo técnico albiazul ha estado al frente de equipos como el Valencia CF, el Atlético de Madrid, el Getafe CF o el RCD Espanyol, entre otros, a lo largo de su carrera profesional. Sánchez Flores acumula una amplia experiencia con más de 350 partidos dirigidos en Primera División. A nivel internacional, también ha dirigido al SL Benfica portugués, con quien fue campeón de la Copa de Liga, y al Watford FC de la Premier inglesa. Uno de los hitos más destacados de su carrera llegó en la temporada 2009/10, cuando conquistó la UEFA Europa League al frente del Atlético de Madrid, además de la Supercopa de Europa ese mismo año.

Su experiencia en la gestión de vestuarios y en competiciones de máxima exigencia competitiva supone un aval para liderar el proyecto deportivo albiazul y alcanzar el objetivo de seguir un año más en la máxima categoría.

Noticias relacionadas

El nuevo técnico albiazul viajará a Vitoria-Gasteiz en el día de hoy y se incorporará de manera inmediata al equipo para dirigir el próximo partido que enfrentará en Mestalla al Deportivo Alavés y al Valencia CF el próximo domingo.