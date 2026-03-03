La Ley Wenger ya es una realidad

El fuera de juego entra en una nueva dimensión. La conocida como Ley Wenger, impulsada por el exentrenador francés Arsène Wenger en su actual rol como responsable de desarrollo global del fútbol en la FIFA, plantea una modificación sustancial en la interpretación de una de las normas más polémicas del reglamento. A lo largo de los años, pocas normas han generado tantas revisiones como la del fuera de juego. Su redacción y aplicación han ido adaptándose a cada época, generando debates constantes. No fue hasta 1990 cuando se fijó el criterio que rige en la actualidad: un jugador no incurre en posición ilegal si está a la misma altura que el último defensa del equipo contrario, excluyendo al portero en el momento del pase.

Arsene Wenger jefe de desarrollo global del fútbol de la FIFA. / EFE

¿Qué busca la Ley Wenger?

La propuesta cambia el criterio actual del fuera de juego. Con la normativa vigente, basta con que una parte del cuerpo con la que se pueda marcar gol esté adelantada respecto al último defensor para que se señale posición antirreglamentaria. La Ley Wenger propone lo contrario: solo se señalaría fuera de juego cuando el atacante esté completamente por delante del defensor. Es decir, si cualquier parte de su cuerpo aún está en línea con el rival, la acción se consideraría legal.

Más ventaja para el atacante

El objetivo es claro: favorecer el juego ofensivo, aumentar las ocasiones y reducir las decisiones milimétricas que tantas polémicas han generado con el VAR en los últimos años. Se pretende acabar con los fueras de juego por centímetros rodillas, hombros o punteras que han provocado frustración tanto en jugadores como en aficionados. Wenger defiende que el espíritu original de la norma era evitar el “acecho” del delantero, no penalizar acciones prácticamente imperceptibles al ojo humano.

Eso sí, la polémica no desaparecerá. Las decisiones al límite seguirán formando parte del juego, aunque cambiará el foco. Si hasta ahora los fueras de juego se decidían por milímetros entre la posición de ambos jugadores, con la nueva interpretación el margen se medirá en el pequeño espacio que exista entre el delantero y el defensor. La tecnología continuará afinando al máximo, solo que la referencia será distinta.

Atacante completamente adelantado: Fuera de juego, atacante en línea o con el defensor: No es fuera de juego / 433

Entra en juego

Según avanzó la BBC, la nueva interpretación del fuera de juego comenzará a probarse en un contexto profesional a partir de abril de 2026. La Canadian Premier League (CPL), primera división de Canadá, se ha ofrecido como banco de pruebas para testar la propuesta desde el arranque de su próxima temporada, que comienza en la primera semana de abril. Hasta ahora, la iniciativa solo se había experimentado en competiciones de carácter formativo y categorías inferiores, por lo que este paso supone el primer ensayo real en una liga profesional. Será una prueba clave para que la FIFA y la IFAB evalúen su impacto en el desarrollo del juego. En cualquier caso, la modificación no se aplicaría de inmediato en las grandes competiciones. Si los resultados son satisfactorios, su implantación oficial podría entrar en debate de cara a la temporada 2027/28, incluyendo torneos internacionales.