La venganza de Nyom: Así se mofó de Vinícius tras ganar al Madrid

Las rencillas de Vinícius con el Getafe vienen de lejos, bueno, con los azulones y con cualquier equipo que se ponga por delante, qué se puede decir del comportamiento del brasileño. Este pasado lunes en el Bernabéu la venganza se sirvió en frío. Vinícius tuvo un encontronazo en el Coliseum con Bordalás después de que el brasileño le aplaudiera el cambio de Nyom, que fue expulsado a los pocos segundos de saltar al campo. Ahora el jugador del Getafe se la devolvió a Vinícius en su propia casa y con bastante sorna.