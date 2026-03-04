Una exestrella de FC Barcelona y Bayern Múnich habla claro: "“El VAR se inventó para que el Real Madrid no robara más"

En una de sus intervenciones más directas y explosivas en años recientes, el excentrocampista Arturo Vidal afirmó que se sintió “robado” en dos eliminatorias de la Liga de Campeones de la UEFA ante el Real Madrid y fue aún más allá: aseguró que el VAR (arbitraje asistido por vídeo) “se inventó para que el Madrid no robara más”.

Las palabras de Vidal —pronunciadas en un conocido podcast deportivo— no sólo rememoran su amarga experiencia en el Santiago Bernabéu como jugador del Bayern de Múnich en los duelos de cuartos y semifinales de Champions, sino que también alimentan un debate recurrente en el fútbol español y europeo sobre favoritismos arbitrales percibidos en los grandes escenarios.

Real Madrid's head coach Alvaro Arbeloa looks out from the bench prior to the second leg of the Champions League playoff soccer match between Real Madrid and Benfica in Madrid, Spain, Wednesday, Feb. 25, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez). Editorial use only / Only Italy and Spain / Associated Press/LaPresse / LAP

“El fútbol cambió con el VAR, pero no por casualidad: era necesario porque había demasiados ‘errores’ que beneficiaban siempre al mismo equipo”, llegó a ironizar Vidal, quien hoy milita fuera de Europa.

Más allá de una opinión personal: un historial de polémicas

Las acusaciones contra el Real Madrid no son nuevas en ciertos sectores del periodismo y la afición. Diversos debates sobre decisiones arbitrales en clásicos, Copas del Rey o eliminatorias europeas han alimentado discusiones sobre si determinados clubes —especialmente los más laureados del continente— han logrado títulos con la ayuda, consciente o no, de decisiones polémicas.

En los últimos años, ejemplos como la controversia por un posible penal no señalado a favor del Getafe frente al Real Madrid, o la ausencia de intervención del VAR en jugadas violentas que algunos consideran claras, han reabierto esa herida en redes y medios de comunicación.

Arturo Vidal regresa a Colo Colo entre suspicacias por el estado de su rodilla / EFE

Los críticos señalan que el Real Madrid —con su inmenso palmarés europeo y nacional— ha tenido más que su cuota de momentos en los que decisiones arbitrales discutibles favorecieron sus intereses en fases decisivas, lo que alimenta la percepción, especialmente entre rivales tradicionales, de que algunos títulos han llegado con ayuda externa. Este tipo de discusión —si bien muchas veces polarizada y sujeta a interpretaciones— sigue viva en el imaginario colectivo del fútbol español.

De recuerdos personales a un debate general

Para Vidal, el discurso es, ante todo, un reflejo de su vivencia directa: en sus enfrentamientos con el conjunto blanco en Champions, el chileno considera que lances determinantes estuvieron marcados por errores arbitrales que, a su juicio, condicionaron las eliminatorias.

Sin embargo, en el análisis más amplio del fútbol, estas afirmaciones rara vez se traducen en pruebas irrefutables de favoritismo sistemático. Lo que sí queda claro es que figuras del deporte como Vidal, con carreras amplias y marcadas por enfrentamientos con los grandes del continente, pueden avivar una discusión que muchos aficionados sienten, pero pocos articulan con tanta crudeza.