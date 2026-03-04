Disciplina no sanciona a Rafa Mir y abre una investigación por el incidente

El duelo entre Elche y Espanyol en el Martínez Valero terminó con un empate a dos que dejó un sabor amargo para ambos conjuntos, ya que el reparto de puntos no satisfizo las aspiraciones de ninguno. El foco terminó desviándose hacia un incidente que obligó a detener momentáneamente el juego. El encuentro quedó marcado por un presunto insulto racista de Rafa Mir a Omar El Hilali, una situación que llevó al colegiado, Galech Apezteguía, a activar el protocolo antirracismo establecido por LaLiga. El árbitro detuvo el partido para aplicar las medidas correspondientes mientras se evaluaba lo sucedido sobre el terreno de juego.

Omar El Hilali en el Martinez Valero tras los hechos / Europa Press

No sanción del Comité

El Comité de Disciplina Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido abrir diligencias para analizar lo sucedido y esclarecer los hechos que quedaron reflejados en el acta arbitral del encuentro. Según comunicó el propio organismo federativo, “a la vista de los hechos consignados en el apartado 6 del acta arbitral, este Comité de Disciplina acuerda la instrucción de una información reservada a fin de esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse”. En el mismo comunicado, el Comité también se pronunció sobre las alegaciones presentadas por el Elche CF y el material audiovisual aportado por el club ilicitano. En este sentido, el órgano disciplinario señaló que “examinadas las alegaciones formuladas por el Elche CF, así como la prueba videográfica aportada, este Comité no aprecia la concurrencia de un error material manifiesto que permita desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral”.

A la espera de investigación

De momento, la Federación no ha impuesto ninguna sanción a Rafa Mir. El caso queda a la espera de una investigación más detallada en la que se analizarán las imágenes del partido y, si es necesario, se recabarán testimonios de los implicados para determinar si existen elementos suficientes para adoptar medidas disciplinarias o si el expediente termina archivándose por falta de pruebas. En caso de que se acreditara un insulto racista, el reglamento disciplinario contempla sanciones severas que podrían implicar varios partidos de suspensión. Si no se encuentran evidencias concluyentes, el expediente podría cerrarse sin castigo.

Apoyo del Elche a Rafa Mir

El equipo no ha dudado en mostrar su apoyo a Rafa Mir en las últimas horas a través de las redes sociales.