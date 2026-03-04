La guerra en Oriente Medio podría provocar el regreso de varios futbolistas a Europa

La creciente escalada del conflicto en Oriente Medio no solo está teniendo consecuencias políticas y humanitarias, sino que también empieza a impactar en el mundo del deporte. En los últimos años, varias ligas de la región, especialmente en países del Golfo, habían logrado atraer a numerosos futbolistas europeos gracias a importantes inversiones y contratos millonarios. Sin embargo, la situación de inestabilidad que atraviesa la zona vuelve a poner en duda la continuidad de algunos de estos proyectos deportivos. Ante este escenario, varios jugadores extranjeros comienzan a mirar con preocupación la evolución del conflicto. Aunque de momento las competiciones continúan con normalidad, la incertidumbre sobre la seguridad y el futuro de las ligas ha abierto la puerta a un posible regreso de algunos futbolistas al fútbol europeo.

Jugadores más valiosos de Arabia

La Saudi Pro League continúa consolidándose como uno de los campeonatos con mayor poder económico del panorama futbolístico internacional. El fuerte respaldo financiero de los clubes saudíes ha permitido reunir en la competición a una mezcla de grandes estrellas mundiales y futbolistas en plena madurez deportiva, lo que ha elevado notablemente el valor de mercado de la liga.

De acuerdo con los datos de Transfermarkt, el delantero Mateo Retegui aparece como el jugador mejor valorado del campeonato, con una cifra cercana a los 40 millones de euros. En este ranking también figuran futbolistas como Darwin Núñez, Moussa Diaby, Theo Hernández, João Félix, Enzo Millot o Youssef En-Nesyri, todos ellos entre los más cotizados de la competición.

Además del valor económico, el torneo saudí cuenta con nombres de gran impacto mediático como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané,Rubén Neves,Geleno, Kingsley Coman,Ivan Toney,Malcom,Mohamed Simakam,Fabinho, Bergwijn, Kessié,Mahrez... y una infinita lista de nombres que has visto en grandes equipos de Europa.

Los que están en Catar

Según los datos de Transfermarkt, el brasileño Claudinho aparece actualmente como el futbolista más cotizado del campeonato, con un valor cercano a los 13 millones de euros. En el ranking también destacan jugadores como Tuta, Aleksandar Mitrović, Boubakary Soumaré o Mohamed Camara, todos ellos entre los nombres con mayor tasación dentro de la competición.

Además del valor económico, la liga catarí cuenta con futbolistas reconocidos internacionalmente como Julian Draxler, Roberto Firmino,Marco Verrati,Pyatek...

Experiencia Iraní

En Irán también militan Munir El Haddadi y Antonio Adán, dos futbolistas bien conocidos por la afición española tras su paso por varias temporadas en LaLiga. Ambos futbolistas ya han abandonado el país.

Los españoles en Oriente Medio

La presencia española en la Saudi Pro League también se refleja en varios futbolistas repartidos por distintos clubes del campeonato. Entre ellos se encuentran Iñigo Martínez, Álvaro Medrán, Pablo Marí, Jason Remeseiro, Nacho Fernández, Unai Hernández, Iker Kortajarena, Paulo Fernandes, Fernando Pacheco, Sergio González y Miguel Carvalho.

La Qatar Stars League también cuenta con una notable presencia de futbolistas españoles repartidos entre varios clubes del campeonato. Entre ellos se encuentran Rafa Mujica, Luis Alberto, David García, Cristo González, Pablo Sarabia, Joselu, Rodri Sánchez, Álex Collado, Erik Expósito, Jawad El Jemili, Sergio Rico, Simo Keddari, Gerard Hernández, Gerard Valentín, Álvaro Sanz, Raúl de Tomás y Pau Prim.

En clave Valencia CF

En defensa, el Valencia podría encontrar opciones interesantes en Pablo Marí, central con experiencia en el fútbol europeo, o en David García quien fue internacional con España, ambos con 32 años.

Para el centro del campo aparecen perfiles como Álvaro Medrán o Luis Alberto, futbolistas con buen pie y experiencia que podrían aportar creatividad y control al juego. También destaca Rodri Sánchez, un jugador ofensivo que puede actuar por banda o por dentro.

En ataque, el Valencia podría fijarse en delanteros como Rafa Mujica o Cristo González, dos perfiles de delantero con gol y experiencia en España. Además, jugadores como Álex Collado o Gerard Valentín aportarían desborde y profundidad en las bandas.