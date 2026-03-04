Harry Maguire, condenado a 15 meses de prisión

Cuando parecía que el Manchester United empezaba a recuperar sensaciones de grandeza en Old Trafford, la realidad ha vuelto a recordar lo complicado que resulta devolver al club a la élite del fútbol europeo. Tras la salida de Ruben Amorim, el equipo encontró cierta estabilidad bajo la dirección interina de Michael Carrick, una leyenda de la casa que, además, se ha convertido en el técnico interino con mejores números. El conjunto ‘red devil’ había logrado encadenar una serie de resultados positivos que lo devolvían a la pelea por los puestos de Champions League, algo que no sucedía con regularidad en las últimas temporadas. En ese contexto también emergió la figura de Harry Maguire, que parecía reencontrarse con su mejor versión en el eje de la defensa y volver a liderar a un equipo necesitado de referentes. Sin embargo, Old Trafford sigue siendo un escenario imprevisible desde la marcha de Ferguson. Cuando parecía que el proyecto comenzaba a asentarse, la estabilidad vuelve a tambalearse. Y en medio de ese nuevo giro en la montaña rusa del Manchester United, el foco vuelve a apuntar directamente a Harry Maguire.

Los hechos

Un tribunal del país heleno ha condenado al defensa inglés a 15 meses de prisión en suspenso por un incidente ocurrido en la isla de Mykonos durante el verano de 2020. A pesar del fallo, el futbolista no ingresará en prisión y su defensa ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. La resolución judicial considera a Maguire culpable de agresión no grave, resistencia a la autoridad e intento de soborno, tres cargos por los que ha sido condenado tras un proceso judicial que se ha prolongado durante varios años. Según informó Sky Sports News, el jugador siempre ha defendido su inocencia y su equipo legal prepara ya el recurso para tratar de revertir el veredicto.

Un incidente ocurrido en Mykonos en 2020

Los hechos se remontan a agosto de 2020, cuando Maguire se encontraba de vacaciones con su familia en Grecia. Según la versión de las autoridades, el defensa se vio implicado en un altercado a las afueras de un bar en la isla de Mykonos que terminó con la intervención de la policía. En ese episodio, el futbolista habría atacado posteriormente a agentes policiales e intentando sobornarlos, lo que derivó en su detención.

Desde entonces, el internacional inglés ha mantenido siempre que no cometió ningún delito y que el incidente se produjo en el contexto de una pelea que involucró a miembros de su familia.

Un proceso judicial lleno de retrasos

El juicio ha sufrido múltiples retrasos desde que comenzaron las diligencias. De hecho, la vista llegó a aplazarse hasta cuatro ocasiones, siendo una de ellas provocada por la falta de traducción al inglés de algunos documentos necesarios para el proceso.

Finalmente, el tribunal griego ha emitido su veredicto y ha considerado culpable al central del Manchester United por los tres cargos.

La defensa apelará la sentencia

A pesar de la condena, el caso todavía no está cerrado. Maguire y su equipo legal han anunciado que apelarán la decisión judicial, lo que abre la puerta a un nuevo proceso en el que intentarán demostrar su inocencia.

Cabe recordar que el jugador ya fue declarado culpable en un primer juicio celebrado en 2020 por hechos similares, aunque posteriormente se le concedió un nuevo proceso en apelación y aquella condena fue anulada conforme a la legislación griega. Ahora, el caso vuelve a reabrirse en los tribunales mientras el futbolista continúa defendiendo que no tuvo responsabilidad en lo sucedido.