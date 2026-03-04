Koundé y Balde, KO: Nueva preocupación para Flick y el Barça

Golpe doble para el FC Barcelona. En cuestión de horas, el equipo azulgrana ha visto caer a dos piezas clave de su estructura defensiva además de quedarse fuera de la final de la Copa del Rey. Más problemas para Hansi Flick en un tramo clave de la temporada. Jules Koundé y Alejandro Balde sufren sendas lesiones en el músculo isquiotibial izquierdo. La preocupación es evidente. Especialmente en el caso de Balde. El lateral izquierdo podría estar entre cinco y seis semanas de baja, un periodo que le dejaría fuera de varios compromisos decisivos. Koundé, en principio, afronta un tiempo de recuperación menor, aunque su evolución marcará los plazos definitivos.

El parte médico que enciende las alarmas

Las lesiones en el isquiotibial no son simples molestias. El músculo posterior del muslo es clave en la aceleración y en los cambios de ritmo, dos cualidades fundamentales en ambos jugadores. En el caso de Balde, la afectación parece más profunda. Las primeras exploraciones apuntan a una rotura que podría obligarle a parar más de un mes. Un contratiempo serio en un momento exigente del calendario.

Koundé, por su parte, presenta una lesión menos severa. Sin embargo, el club no quiere correr riesgos. Las recaídas en este tipo de dolencias son frecuentes si se fuerza el retorno.

Un problema para Flick en defensa con un calendario exigente

La baja simultánea afecta directamente a la parcela defensiva del Barcelona con los dos laterales fuera de comabte. Flick deberá reconfigurar la línea defensiva. Buscar soluciones internas. La plantilla tiene alternativas, pero ninguna réplica exacta de lo que ofrecen ambos futbolistas.

En un tramo decisivo de la temporada, perder automatismos puede marcar diferencias. Especialmente en partidos de alta intensidad y en un Barcelona donde la defensa no está al nivel del pasado curso. Las próximas semanas no conceden tregua. Competición doméstica. Compromisos europeos. Rotaciones obligadas. El desgaste será elevado.

Si Balde confirma el peor escenario, su regreso podría coincidir con la recta final del curso. Eso obliga al equipo a reinventarse sin una de sus piezas más verticales. Koundé, si evoluciona favorablemente, podría reincorporarse antes. Pero el club prioriza la prudencia. El objetivo es evitar recaídas que alarguen innecesariamente la recuperación.