Lío en el vestuario del Real Madrid

El Real Madrid vive una crisis interna y deportiva que empieza a ser preocupante, detonada después de la derrota ante el Getafe. Tras varias semanas complicadas, el equipo parece perdido y sin rumbo claro, y las reuniones en el vestuario de Valdebebas se han convertido en algo habitual desde hace más de 15 meses en un intento de recuperar la unidad del grupo.

Ni Carlo Ancelotti consiguió estabilizar al equipo en la parte final de su etapa como entrenador, ni Álvaro Arbeloa, su sucesor, ha logrado dar un giro significativo a la situación.

Las causas son varias: una serie de lesiones que ha afectado a figuras clave como Mbappé y Bellingham, intereses personales dentro del vestuario y un mensaje que no termina de calar colectivamente entre los jugadores.

Reunión... ¿con efecto?

En la reunión más reciente, según indicó el diario AS, el grupo se miró a la cara intentando encontrar motivación y unidad, pero la sensación general es de desencanto tanto dentro como fuera del campo, con una afición que observa con escepticismo la temporada del equipo.

Noticias relacionadas

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, en el palco durante el partido entre el Real Madrid y el Getafe en el Bernabéu. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Con partidos decisivos por delante, como los compromisos ante Celta y Manchester City, Arbeloa recurrió incluso a una especie de “terapia emocional” en el vestuario para intentar reactivar al grupo, aunque queda la duda sobre si esto será suficiente para enderezar la situación.