¿Por qué varios equipos de LaLiga quieren que el Atlético gane la final de Copa?

Varios equipos de la LaLiga estarán muy pendientes de la próxima final de la Copa del Rey con un deseo muy concreto, que el campeón en Sevilla sea el Atlético de Madrid. Evidentemente, no será por una cuestión de afinidades o simpatías, sino que se trata de puro interés deportivo y económico, ya que el hecho de que uno de los seis primeros clasificados al final de la temporada gane el torneo del K.O alteraría el reparto de plazas europeas ofreciendo una extra para la campaña 2026/27.

La final de Copa, como viene siendo habitual en los últimos seis años, se disputará en el estadio de La Cartuja de Sevilla, en concreto, el 18 de abril. El desenlace del choque que medirá al Atlético de Madrid con el ganador de la segunda semifinal entre la Real Sociedad y el Athletic Club, que se cierra este miércoles, podría tener consecuencias directas en los efectos que depare la clasificación final en la Liga.

Si el conjunto rojiblanco conquista la Copa y, además, termina entre los seis primeros clasificados, algo que es prácticamente imposible que no suceda, la plaza copera, de UEFA Europa League, se reasigna a través de la tabla liguera. Lo más probable es que tercero, con ocho puntos sobre el quinto, el Atlético acabe entre los cuatro primeros en zona de Champions. Los atléticos, que no ganan el título desde 2013, ganándolo, provocarían que, además del quinto, el sexto también tuviese billete para la Liga Europa. El séptimo iría a la UEFA Conference League.

Un efecto en cadena en la zona europea

A día de hoy, esos puestos, sexto y séptimo, los ocupan el Celta de Vigo y el RCD Espanyol, respectivamente, que serían los principales beneficiados de una victoria atlética. El triunfo del Atlético en la final desencadenaría, por tanto, un movimiento en cascada en la zona media-alta de la clasificación, reforzando las opciones continentales de los equipos de la zona media. Con varias jornadas de Liga aún por disputarse, la resolución del campeonato y el resultado en La Cartuja se perfilan como factores determinantes para definir el mapa europeo del próximo curso.

En estos momentos, el sexto, último billete europeo, tiene un precio de 40 puntos. El cambio del contexto con el título para el Atlético lo abarataría en cuatro puntos, es decir, los 36 que posee el Espanyol. Una situación que despierta posibilidades para conjuntos como Osasuna, Getafe o, incluso, el rival que se quedara sin final, Athletic y Real Sociedad, que en la actualidad empatan con 35 puntos en las posiciones octava y novena.

Plaza extra de Champions por terminar entre las dos primeras federaciones europeas

Todo esto, sin contar otros añadidos que habrá que tener en cuenta para saber si el número de plazas europeas aumenta o no en la Liga española. Por ejemplo, el hecho de que alguno de los clubes que siguen en liza pudieran salir campeones en Champions, Europa League o Conference: Real Madrid, Barcelona, Atlético, Betis, Celta y Rayo Vallecano. Y, por supuesto, el hecho de que España pudiera ganar una quinta plaza extra en Champions por rendimiento europeo, según el coeficiente de clubes por federación. Para ello, debe concluir entre las dos mejores federaciones europeas. Hoy, los clubes españoles están por detrás de los alemanes y los ingleses.