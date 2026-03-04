El porterazo valenciano que no deja de crecer: MVP de la Copa de Italia

El portero valenciano del Inter de Milan Josep Martínez pisa fuerte en el fútbol italiano. El guardameta, 27 años y natural de Alzira, firmó una gran actuación en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Italia que enfrentaban a su equipo contra el Como de Cesc Fábregas. Josep dejó la portería a cero con un recital de intervenciones y fue nombrado MVP del encuentro.

El valenciano está siendo uno de los grandes protagonistas del equipo en la Copa. Tiene la confianza del entrenador Cristian Chivu en la competición del KO y ya ha dejado en la cuneta al Venezia en octavos de final y al Torino en cuartos de final. Además, esta temporada disputó la final de la Supercopa de Italia. Mientras tanto, espera su oportunidad en Liga. De momento, ha sido dos jornadas titular por delante de Sommer con dos victorias: 2-1 ante el Sassuolo y 0-2 ante el Cagliari.

Josep continúa su progresión como portero internacional. El valenciano pasó de la cantera de la UD Las Palmas al RB Leipzig, con el que ganó una Copa Alemana, antes de dar el salto al norte de Italia y llevar al Genoa de nuevo a la Serie A. Inter de Milan lo fichó por alrededor de 15 millones de euros en el verano de 2024.

El valenciano llegó a debutar con la selección absoluta de España en el famoso partido amistoso ante Lituania, en el que por culpa de un brote de COVID, obligó a jugar a la sub-21, por aquel entonces entrenada por Luis de la Fuente, para no dar el partido por suspendido.