El Real Madrid puede fichar para final de temporada tras la lesión de Rodrygo

El Real Madrid ha recibido un golpe durísimo en el momento más delicado del curso. Rodrygo Goes sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco, una lesión de gravedad que le obligará a pasar por un largo proceso de recuperación. Las pruebas médicas confirmaron que el delantero brasileño estará de baja un largo periodo, lo que en la práctica significa que no volverá a jugar en lo que resta de temporada, ni tampoco podrá disputar el Mundial.

El atacante cayó lesionado en el último compromiso liguero tras un sprint en el que notó un pinchazo seco en la parte posterior del muslo. Abandonó el terreno de juego visiblemente afectado y este lunes se confirmó el peor de los escenarios. La ausencia de Rodrygo deja a Álvaro Arbeloa sin una de sus piezas más desequilibrantes en el tramo decisivo de Liga y competición europea.

Se abre la puerta a poder fichar

La gravedad de la lesión abre, sin embargo, una puerta reglamentaria. Al no poder volver a competir esta campaña, el club blanco tiene la posibilidad de tramitar su baja federativa y liberar su ficha. Esa maniobra permitiría al Madrid acudir al mercado de agentes libres e inscribir a un futbolista que ocupe su lugar hasta final de curso, siempre dentro de los plazos y condiciones que marca la normativa.

Se trata de una fórmula que ya han utilizado otros clubes en circunstancias similares. Cuando una lesión de larga duración impide a un jugador participar durante el resto de la temporada, LaLiga permite cubrir su vacante con un futbolista sin contrato, lo que ofrece un margen de reacción a las plantillas que se quedan cortas por causas de fuerza mayor.

El último precedente en LaLiga

Un ejemplo reciente lo protagonizó el Valencia CF. El conjunto aprovechó la lesión de Dimitri Foulquier para incorporar al lateral argentino Renzo Saravia como agente libre, ocupando la ficha liberada por el defensa lesionado. Una operación rápida que permitió al técnico valencianista recomponer su defensa en plena competición.

Opciones muy limitadas

En el caso del Real Madrid, no obstante, la situación es más compleja. El mercado de agentes libres a estas alturas del calendario ofrece perfiles que difícilmente encajan con las exigencias competitivas del club blanco. Los futbolistas sin equipo disponibles no suelen tener el nivel ni el ritmo de competición que demanda un vestuario acostumbrado a pelear por todos los títulos, lo que reduce considerablemente las opciones reales de acudir a esta vía.

Rodrygo y Giuliano Simeone. / LAP

Mientras tanto, el equipo pierde mucho más que un simple relevo ofensivo. Rodrygo aporta desborde, gol y una capacidad única para aparecer en noches grandes, además de una conexión cada vez más afinada con Vinícius y Bellingham en el frente de ataque. Sin su velocidad al espacio y su versatilidad para jugar en ambas bandas o por dentro, el Real Madrid ve mermada su profundidad y su capacidad para romper defensas cerradas en el momento más decisivo del curso.