El Real Madrid se interesa por Max Allegri

Que el Real Madrid busca entrenador es un secreto a voces. Florentino Pérez necesita un recambio al frente del conjunto madrisdita para dar un nuevo enfoque al proyecto blanco. El efecto Arbeloa no ha funcionado y necesitan otro objetivo. Desde Italia apuntan a que ha puesto sus ojos en Max Allegri, y el técnico del Milan emerge como un serio candidato para el banquillo del Santiago Bernabéu.

Según Corriere dello Sport, esta no es ni mucho menos la primera vez que los gigantes españoles cortejan al técnico italiano. Allegri ha estado a punto de unirse a los blancos en dos ocasiones anteriores: primero en 2019 y, de forma más conocida, en 2021. Durante ese segundo intento, un acuerdo con el Real Madrid estuvo casi completamente cerrado antes de que el entonces presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, interviniera en el último momento para convencerlo de regresar a Turín.

Actualmente, Allegri está asentado y feliz en el Milan, pero su futuro a largo plazo sigue sujeto a cómo termine la temporada. Al concluir la presente campaña, el club y el técnico realizarán una revisión exhaustiva del proyecto para evaluar el camino a seguir. Si bien, tal y como indica el rotativo italiano, Allegri desea continuar y tiene un claro deseo de seguir mejorando y reforzando la plantilla, la perspectiva de la directiva del Milan será el factor determinante. La visión de la cúpula para la siguiente fase del proyecto será crucial para decidir si Allegri se queda para consolidar su trabajo en San Siro o finalmente da el tan esperado paso al Real Madrid.

Álvaro Arbeloa, en El Sadar. / Miguel Oses / AP

La duda se instala con Arbeloa

El efecto Arbeloa ha pasado a mejor vida. Lo que parecía ser la solución al dudoso caminar del Real Madrid en la presente temporada ha perdido toda su capacidad de poder lograr un cambio de dinámica y resultados. La duda se ha instalado en el Bernabéu y también en Valdebebas. Antes del partido ante el Getafe ya existía aquello del lamento por la pérdida del liderato, pero tras la derrota ante el equipo de Bordalás hay pocos argumentos para defender lo hecho por el técnico madridista en las últimas semanas.

Noticias relacionadas

Los octavos de final de la Champions ante el Manchester City llegarán precedidos de un ambiente enrarecido que tuvo su momento álgido el pasado lunes en la derrota frente al Getafe. Las críticas al cuerpo técnico son evidentes y la figura de Álvaro Arbeloa cada vez más en entredicho. Su trabajo en el conjunto blanco no convence como sucesor de Xabi Alonso. No es ningún secrete que desde las oficinas del Santiago Bernabéu tienen decidido que Arbeloa no es la persona idónea para liderar este proyecto de cara al futuro y que ya se buscan nombres.