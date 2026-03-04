La RFEF tiene en su mano sancionar a Mastantuono hasta 12 partidos

Las cámaras de DAZN captaron un momento de máxima tensión que debería traer consecuencias disciplinarias de gran calado. En las imágenes, el joven argentino Franco Mastantuono se dirige al árbitro con insultos muy explícitos, llegando a decirle “hijo de puta” y “la concha de tu madre” tras una acción polémica del encuentro.

El acta arbitral no recogió en un primer momento estas palabras, pero la difusión de las imágenes ha abierto un debate inmediato sobre una posible actuación de oficio. La retransmisión permite escuchar con claridad las expresiones del futbolista, lo que coloca el foco directamente en el Comité de Competición y en la posible intervención disciplinaria.

Una conducta que merece sanción importante

Según el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), los insultos, ofensas verbales o actitudes injuriosas dirigidas al colegiado pueden acarrear una sanción de entre 4 y 12 partidos de suspensión. La horquilla depende de la gravedad, la reiteración y la interpretación del órgano disciplinario, pero el mínimo previsto para un insulto directo al árbitro parte de cuatro encuentros.

La clave está en si la RFEF decide entrar de oficio a partir de las imágenes televisivas. No sería la primera vez que Competición actúa tras revisar pruebas audiovisuales cuando el acta no refleja determinados comportamientos. En ese caso, Mastantuono quedaría expuesto a una sanción ejemplar que podría apartarle varias semanas de la competición, algo que parece improbable que haga la RFEF tratándose de un futbolista del Real Madrid.

Franco Mastantuono. / AFP7 vía Europa Press

En caso contrario, si no se produce actuación alguna pese a la evidencia audiovisual, el organismo federativo se arriesgaría a generar un agravio comparativo importante. En temporadas recientes, otros futbolistas fueron sancionados después de que se analizasen imágenes externas aunque el acta arbitral no recogiera insultos ni declaraciones textuales. La coherencia disciplinaria, en un contexto de máxima exposición mediática, vuelve a situarse en el centro del debate.

Un agravio más hacia José Luis Gayà

Cabe recordar que a José Luis Gayà, jugador del Valencia CF, le sancionaron con cuatro partidos por unas declaraciones ante un micrófono en las que ni mucho menos se profirió un insulto al colegiado. Con el valencianista sí fueron valientes.