Los Futbolistas Españoles piden no jugar en lugares que son blanco de los misiles

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha manifestado su firme oposición a que las jugadoras de la Selección Española de Fútbol viajen a Turquía para disputar el partido clasificatorio para el Mundial de 2027 frente a Ucrania.

En un comunicado oficial, la AFE subraya que la seguridad y la integridad de las futbolistas deben primar por encima de cualquier compromiso deportivo. La asociación señala que la actual situación geopolítica en la región, tras la guerra iniciada en Irán por Estados Unidos e Israel, genera incertidumbre y riesgo, con posibilidad de cierres repentinos del espacio aéreo o ataques que podrían poner en peligro a las jugadoras.

"El panorama actual hace que muchos lugares sean susceptibles de ser objetivos de misiles, y cualquier espacio aéreo puede cerrarse de un momento a otro, dejando a nuestras compañeras en una situación muy complicada", dice el comunicado

La incoherencia de viajar a zonas de riesgo

La AFE cuestiona además la coherencia de la medida, recordando que mientras gobiernos como el español proceden a evacuar ciudadanos de zonas de conflicto, las futbolistas se desplazarían a un área con riesgos bélicos. Por ello, el sindicato insta a la UEFA y a otros organismos competentes a reconsiderar la decisión y buscar alternativas que garanticen la seguridad del equipo.

El partido entre Ucrania y España, de la segunda jornada del grupo de clasiicación para el Mundial, está programado para el sábado a las seis de la tarde -hora española- en la ciudad turca de Antalya, con motivo del conflicto bélico que sufre Ucrania desde la invasión rusa en febrero de 2022. La Federación Española se ha planteado la opción de no viajar, aunque suponga una derrota por 3-0 y poner en riesgo el billete al gran torneo.

De momento, la UEFA sigue adelante con el partido, al entender que no existe riesgo, pese a que el miércoles el sistema aéreo de la OTAN derribó un misil que se dirigía al espacio aéreo de Turquía, y este mismo jueves también se estrelló un dron Shahed (fabricación iraní) en un aeropuerto de Azerbaiyán.

Advertencia sobre la Finalissima en Qatar

La asociación también advierte sobre la Finalissima entre las selecciones masculinas de España y Argentina, prevista en Catar para el próximo 27 de marzo, y reafirma que ningún encuentro debería disputarse en zonas de conflicto para proteger la integridad de los jugadores.

Postura firme ante partidos en zonas de conflicto

La AFE concluye que mantendrá esta postura ante cualquier partido programado en regiones que puedan presentar riesgos, defendiendo que la seguridad de los futbolistas debe ser siempre la prioridad.

Este es el comunicado íntegro de la AFE en su página web:

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) quiere manifestar públicamente su contundente oposición a que las futbolistas de la Selección Española de Fútbol viajen a Turquía para disputar el partido ante Ucrania clasificatorio para el Mundial de 2027.

AFE considera que la seguridad y la integridad de las futbolistas deben ser siempre la prioridad absoluta por encima de cualquier compromiso deportivo. La actual situación geopolítica que se vive en la zona genera una enorme incertidumbre y riesgo que debe ser tenido muy en cuenta.

No podemos obviar que, ante este panorama, muchos lugares son susceptibles de ser objetivos de misiles y cualquier espacio aéreo puede ser cerrado de un momento a otro y sin previo aviso, lo cual dejaría a las jugadoras en una situación muy complicada.

Por otra parte, y por coherencia, resulta muy difícil de entender que, mientras diferentes gobiernos como el español están procediendo a evacuar a ciudadanos y ciudadanas de zonas que pueden sufrir acciones bélicas, nuestras compañeras se desplacen a una de ellas para disputar un partido de fútbol.

AFE, por lo tanto, exige a los organismos competentes, empezando por UEFA, que reconsideren esta decisión y valoren alternativas que permitan garantizar plenamente la seguridad de las jugadoras, evitando exponerlas a un contexto que podría entrañar riesgos innecesarios.

AFE también hace extensivo este mensaje ante La Finalissima que deben disputar las selecciones nacionales masculinas de España y Argentina, que tiene a Qatar como sede. El sindicato considera que en ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros.

Por último, AFE mantiene esta misma posición respecto a cualquier encuentro de fútbol que tenga previsto disputarse en zonas de conflicto".