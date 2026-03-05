El Atlético de Madrid ultima el 'bombazo' del mercado de fichajes: Ofensiva por Kang In Lee

No quedan tantas semanas de temporada 2025/26 y los clubes europeos ya trabajan de cara al próximo mercado de fichajes veraniego. Siendo año de Mundial, las secretarías deportivas quieren dejar parte del trabajo encarrilado, conscientes de que el gran torneo puede trastocar, y mucho, algunas operaciones que pueden parecer adelantadas.

En el fútbol español hace tiempo que el ritmo de fichajes ha caído, al menos el de fichajes 'top mundial'. Los Madrid, Barça y Atlético están más atados económicamente hablando, aunque la intención de incorporr talento a las filas sigue siendo la misma. En el caso del conjunto rojiblanco, hace tiempo que la dirección deportiva, ahora encabezada por Mateu Alemany, tiene un objetivo y el próximo verano quiere que sea el momento decisivo para cerrarlo.

Se trata de Kang In Lee, canterano del Valencia CF y actual jugador del PSG. El surcoreano es importante en el equipo de Luis Enrique, aunque no imprescindible, y el Atlético de Madrid contactó hace tiempo con el objetivo de incorporar al centrocampista a sus filas.

El reemplazo de Griezmann

Según ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes Matteo Moretto, el Atlético de Madrid considera a Kang In Lee como el sustituto ideal para Antoine Griezmann, que tiene todas las papeletas de hacer las maletas este verano. El pasado más de enero, el club rojiblanco ya intentó incorporar al exvalencianista, pero fue más complicado con la temporada a medias.

A partir de junio, con todo el verano por delante, el Atlético espera que sea el momento definitivo para incorporar, por fin, a un futbolista por el que llevan suspirando ya un tiempo.

Griezmann y Cubarsí, durante el partido. / Alejandro García / EFE

¿Cuánto le va a costar Kang In Lee al Atlético de Madrid?

El PSG nunca ha sido un equipo que ponga demasiadas facilidades para dejar salir a sus futbolistas, y menos si son importantes. Es verdad que Kang In no se ha convertido en la pieza angular del proyecto parisino, pero sí es un futbolista con cierto peso desde su llegada.

En cualquier caso, la novedad en este culebrón Kang In-Atlético desde el mes de enero está precisamente ahí, en la postura del PSG. Y es que, según informó el diario MARCA, el conjunto de la capital francesa le habría abierto la puerta de salida al exvalencianista, eso sí, con un precio lo suficientemente alto como para sacar beneficio: entre 40 y 50 millones de euros.

Noticias relacionadas

Paris (France), 06/12/2025.- Lee Kang-In of PSG in action during the French Ligue 1 soccer match between Paris Saint Germain and Stade Rennais FC in Paris, France, 06 December 2025. (Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT / YOAN VALAT

Luis Enrique no parece por la labor

Aunque parece más sencillo, otro de los obstáculos a superar para el fichaje es la voluntad de Luis Enrique, que no ha dado ningún indicio de querer desprenderse de un futbolista que, si bien no es titular, suele participar en los partidos con bastante regularidad.