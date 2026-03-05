Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "¡Sería una tontería!"

El futuro de Vitinha vuelve a estar en el centro del debate futbolístico europeo. El centrocampista del Paris Saint‑Germain fue preguntado directamente por un posible fichaje por el Real Madrid y respondió con contundencia durante una entrevista en el programa ‘Soltinhos pelo mundo’ de Canal 11.

El exjugador del FC Porto y del Wolverhampton Wanderers dejó claro que no contempla un cambio de aires a corto plazo. “¡Sería una tontería irme! No creo que sea lo mejor para mí. ¡Me siento muy bien aquí en el PSG!”, afirmó el internacional portugués en declaraciones recogidas por el medio ParisSG INFOS.

Compromiso total con el PSG

El mediocampista de 26 años se ha consolidado como una pieza clave en el centro del campo del equipo dirigido por Luis Enrique. Su rendimiento esta temporada ha reforzado aún más su importancia en el proyecto del club parisino.

Vitinha insistió en que su decisión no responde solo al aspecto deportivo, sino también al bienestar personal.“Me encanta estar aquí en el PSG, y a mi familia también. Tenemos un grupo fantástico y un entrenador increíble”, subrayó.

El futbolista tiene contrato con el club parisino hasta el 30 de junio de 2029. En la Ligue 1 no existen cláusulas de rescisión como en otros campeonatos, aunque sí se utilizan acuerdos de salida indirectos. En su caso, diferentes informaciones sitúan su precio de salida en torno a los 90 millones de euros a partir del verano de 2026.

El Real Madrid sigue atento

Desde hace meses, el nombre de Vitinha aparece en la agenda del Real Madrid, que busca reforzar su centro del campo con un perfil creativo y dinámico. El portugués se ha convertido en el motor del juego del Paris Saint‑Germain, algo que explica el interés del club blanco. Esta temporada suma 6 goles y 10 asistencias en 37 partidos en todas las competiciones.

Sin embargo, el propio jugador asegura vivir al margen de las especulaciones. “Siento que la gente me aprecia mucho y siento que me he ganado ese cariño”, explicó.

Arabia Saudí tampoco entra en sus planes

Durante la entrevista, Vitinha también fue preguntado por la posibilidad de dar el salto al fútbol saudí, una opción que muchos jugadores europeos han considerado en los últimos años.

Su respuesta fue clara: prioriza su carrera deportiva por encima del dinero. “No seamos ingenuos. Estoy más comprometido con una carrera estable. Ya gano muy bien aquí en Europa, en un gran club. Duplicar o triplicar ese salario no me haría más feliz”, afirmó.

Pedri, João Neves y Bruno Fernandes, entre los mejores

Cuando le preguntaron si se consideraba el mejor centrocampista del mundo, el portugués prefirió mostrarse prudente. “No me gusta decir que soy el mejor. Suena arrogante. Pero sé que formo parte de ese grupo”, comentó.

Entre los jugadores que más admira destacó al talento del FC Barcelona, Pedri. “Pedri es mágico. Es espectacular verlo jugar. Cuando juegas contra él, lo entiendes aún mejor”.

En su particular lista también incluyó a su compañero João Neves y al capitán del Manchester United, Bruno Fernandes. “Ellos dos, junto a Pedri y a mí. Así que no estoy haciendo un top tres, sino un top cuatro. ¡Podemos jugar con cuatro!”, bromeó.

En cualquier caso, el mensaje de Vitinha es claro: su presente y su futuro inmediato pasan por París. Mientras los rumores sobre el interés del Real Madrid siguen circulando en el mercado, el centrocampista portugués mantiene su foco en seguir creciendo con el Paris Saint-Germain, donde se siente valorado, respaldado por su entorno y plenamente integrado en el proyecto deportivo liderado por Luis Enrique. De momento, cualquier cambio de rumbo parece quedar lejos de los planes del jugador.